Selección mayor: confirman amistoso entre India y Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Federación Panameña de Fútbol confirmó un nuevo partido amistoso para la selección mayor, el cual se jugará el 26 de septiembre, en una sede por confirmar.

El juego de preparación forma parte de la fecha FIFA para septiembre-octubre y marcará el inicio de una gira de tres partidos, después de disputar la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con los datos de la Fepafut, será la primera vez que ambas selecciones se miden en un partido internacional.

El partido ante la selección canalera forma parte de la preparación de India antes de recibir la visita de Brasil el próximo 3 de octubre en la ciudad de Calcuta.

Según el último ranking mundial de FIFA, India está en el puesto 138 y Panamá en el 44.

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