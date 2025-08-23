Panamá, 23 de agosto del 2025

    Selección sub-17

    Selección sub-17 anuncia convocados para amistosos en Venezuela

    Jaime Heilbron
    Cortesía-Fepafut

    Este viernes, el director técnico de la selección Sub-17 de Panamá, Leonardo Pipino, anunció la lista de los 20 jugadores convocados que viajarán para los partidos amistosos contra las selecciones de Honduras y Venezuela. Los encuentros se disputarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol, en la Isla de Margarita, Venezuela.

    El listado de 20 jugadores está compuesto en su totalidad por futbolistas del ámbito local. El Sporting San Miguelito, con seis jugadores convocados, lidera la lista. Le sigue el Plaza Amador con cuatro.

    El Club Atlético Independiente y el Tauro FC cuentan con tres convocados cada uno. El Bocas FC aporta dos, mientras que el Alianza FC y el Panama City FC tienen uno cada uno, completando el grupo.

    Los elegidos de Pipino

    PORTEROS

    ADAMIR APARICIO CD PLAZA AMADOR

    DAVID BONILLA PANAMA CITY FC

    DEFENSAS

    SHAYRON STEWART BOCAS FC

    RENSO REYES CA INDEPENDIENTE

    ANTHONY RAMOS CD PLAZA AMADOR

    ABRAHAM SALINAS CD PLAZA AMADOR

    JOSIMAR PALACIOS SPORTING SM

    STEPHEN DOMÍNGUEZ SPORTING SM

    VOLANTES

    GERSON GORDÓN BOCAS FC

    JEAN CASTILLO CA INDEPENDIENTE

    HÉCTOR GUERRA CA INDEPENDIENTE

    JOSSIMAR INSTURAIN TAURO FC

    EDGARDO TOVARES CD PLAZA AMADOR

    MOISÉS RICHARDS SPORTING SM

    PABLO ARANDA SPORTING SM

    ISAAC DELGADO SPORTING SM

    EDUARDO CEDEÑO TAURO FC

    DELANTEROS

    JORDAN ROBLES ALIANZA FC

    JASSIT GUTIÉRREZ SPORTING SM

    MIKEL PRADO TAURO FC

    Detalles del viaje

    Los dirigidos por Pipino viajarán este domingo 24 a Venezuela. El primer amistoso será contra Honduras el miércoles 27, mientras que el segundo y el tercero serán contra Venezuela, el viernes 29 y el domingo 31. Todos los enfrentamientos están programados para las 5:00 p.m. (hora de Panamá).

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

