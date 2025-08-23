Selección sub-17 anuncia convocados para amistosos en Venezuela

Este viernes, el director técnico de la selección Sub-17 de Panamá, Leonardo Pipino, anunció la lista de los 20 jugadores convocados que viajarán para los partidos amistosos contra las selecciones de Honduras y Venezuela. Los encuentros se disputarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol, en la Isla de Margarita, Venezuela.
El listado de 20 jugadores está compuesto en su totalidad por futbolistas del ámbito local. El Sporting San Miguelito, con seis jugadores convocados, lidera la lista. Le sigue el Plaza Amador con cuatro.
El Club Atlético Independiente y el Tauro FC cuentan con tres convocados cada uno. El Bocas FC aporta dos, mientras que el Alianza FC y el Panama City FC tienen uno cada uno, completando el grupo.
Los elegidos de Pipino
PORTEROS
ADAMIR APARICIO CD PLAZA AMADOR
DAVID BONILLA PANAMA CITY FC
DEFENSAS
SHAYRON STEWART BOCAS FC
RENSO REYES CA INDEPENDIENTE
ANTHONY RAMOS CD PLAZA AMADOR
ABRAHAM SALINAS CD PLAZA AMADOR
JOSIMAR PALACIOS SPORTING SM
STEPHEN DOMÍNGUEZ SPORTING SM
VOLANTES
GERSON GORDÓN BOCAS FC
JEAN CASTILLO CA INDEPENDIENTE
HÉCTOR GUERRA CA INDEPENDIENTE
JOSSIMAR INSTURAIN TAURO FC
EDGARDO TOVARES CD PLAZA AMADOR
MOISÉS RICHARDS SPORTING SM
PABLO ARANDA SPORTING SM
ISAAC DELGADO SPORTING SM
EDUARDO CEDEÑO TAURO FC
DELANTEROS
JORDAN ROBLES ALIANZA FC
JASSIT GUTIÉRREZ SPORTING SM
MIKEL PRADO TAURO FC
Detalles del viaje
Los dirigidos por Pipino viajarán este domingo 24 a Venezuela. El primer amistoso será contra Honduras el miércoles 27, mientras que el segundo y el tercero serán contra Venezuela, el viernes 29 y el domingo 31. Todos los enfrentamientos están programados para las 5:00 p.m. (hora de Panamá).