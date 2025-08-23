Selección sub-17 anuncia convocados para amistosos en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este viernes, el director técnico de la selección Sub-17 de Panamá, Leonardo Pipino, anunció la lista de los 20 jugadores convocados que viajarán para los partidos amistosos contra las selecciones de Honduras y Venezuela. Los encuentros se disputarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol, en la Isla de Margarita, Venezuela.

El listado de 20 jugadores está compuesto en su totalidad por futbolistas del ámbito local. El Sporting San Miguelito, con seis jugadores convocados, lidera la lista. Le sigue el Plaza Amador con cuatro.

El Club Atlético Independiente y el Tauro FC cuentan con tres convocados cada uno. El Bocas FC aporta dos, mientras que el Alianza FC y el Panama City FC tienen uno cada uno, completando el grupo.

Los elegidos de Pipino

PORTEROS

ADAMIR APARICIO CD PLAZA AMADOR

DAVID BONILLA PANAMA CITY FC

DEFENSAS

SHAYRON STEWART BOCAS FC

RENSO REYES CA INDEPENDIENTE

ANTHONY RAMOS CD PLAZA AMADOR

ABRAHAM SALINAS CD PLAZA AMADOR

JOSIMAR PALACIOS SPORTING SM

STEPHEN DOMÍNGUEZ SPORTING SM

VOLANTES

GERSON GORDÓN BOCAS FC

JEAN CASTILLO CA INDEPENDIENTE

HÉCTOR GUERRA CA INDEPENDIENTE

JOSSIMAR INSTURAIN TAURO FC

EDGARDO TOVARES CD PLAZA AMADOR

MOISÉS RICHARDS SPORTING SM

PABLO ARANDA SPORTING SM

ISAAC DELGADO SPORTING SM

EDUARDO CEDEÑO TAURO FC

DELANTEROS

JORDAN ROBLES ALIANZA FC

JASSIT GUTIÉRREZ SPORTING SM

MIKEL PRADO TAURO FC

Detalles del viaje

Los dirigidos por Pipino viajarán este domingo 24 a Venezuela. El primer amistoso será contra Honduras el miércoles 27, mientras que el segundo y el tercero serán contra Venezuela, el viernes 29 y el domingo 31. Todos los enfrentamientos están programados para las 5:00 p.m. (hora de Panamá).