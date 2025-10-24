Selección Sub-17 cae en primer amistoso en los Emiratos Árabes Unidos

La selección Sub-17 de Panamá, que llegó a Dubái a principios de esta semana, perdió este viernes ante Burkina Faso en su primer amistoso de preparación previo a la Copa del Mundo Catar 2025. Los africanos se impusieron por un marcador de 4-1.
Leonardo Pipino, director técnico de la selección, aprovechó el partido para probar distintas variantes y esquemas de juego.
Los primeros minutos fueron de estudio mutuo entre ambos equipos. Como suele ocurrir en este tipo de enfrentamientos, hubo pocas opciones de gol mientras ambos se asentaban en el campo.
⏱️ 🔟’ de partido— FEPAFUT (@fepafut) October 24, 2025
Primeros minutos sin opciones de gol.
🇵🇦0-0🇧🇫
🏟️ Al Hamriyah Stadium
📺 ❌#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/5hzWUPJJor
Burkina Faso se acomodó primero y no tardó en abrir el marcador, tomando ventaja 1-0 en el minuto 19. Ocho minutos después, cayó el segundo gol (27’).
⏱️ 2️⃣7️⃣’ de partido— FEPAFUT (@fepafut) October 24, 2025
Gol de Burkina Faso 🇧🇫
🇵🇦0-2🇧🇫
🏟️ Al Hamriyah Stadium
📺 ❌#MásPanameñosQueNunca🇵🇦
La desventaja de dos goles pareció despertar a Panamá, que poco a poco se metió en el partido intentando descontar. La primera opción llegó con un remate de Abraham Salinas (37’) que salió desviado.
⏱️ 3️⃣7️⃣’ de partido— FEPAFUT (@fepafut) October 24, 2025
Remate de Abraham Salinas que se marcha desviado. Busca el descuento #PanamáSub17 🇵🇦.
🇵🇦0-2🇧🇫
🏟️ Al Hamriyah Stadium
📺 ❌#MásPanameñosQueNunca🇵🇦
En el minuto 42, otro intento —esta vez de Edgardo Tobares— también se fue afuera. La Rojita se acercaba, pero con poca precisión, y se fue al descanso con desventaja de 0-2.
⏱️ 4️⃣2️⃣’ de partido— FEPAFUT (@fepafut) October 24, 2025
Remate de Edgardo Tobares muy cerca del marco rival para #PanamáSub17 🇵🇦.
🇵🇦0-2🇧🇫
🏟️ Al Hamriyah Stadium
📺 ❌#MásPanameñosQueNunca🇵🇦
Pipino realizó cambios al iniciar el complemento: Salinas y Tobares salieron, siendo reemplazados por Pablo Aranda y Estevis López respectivamente.
¡CAMBIOS AL DESCANSO!— FEPAFUT (@fepafut) October 24, 2025
▶️ P. Aranda y E. López
◀️ E. Tobares y A. Salinas
🇵🇦0-2🇧🇫
🏟️ Al Hamriyah Stadium
📺 ❌#MásPanameñosQueNunca🇵🇦
Los canaleros iniciaron la segunda parte atacando, y en el minuto 48 un disparo de Shayron Stewart salió desviado. Sin embargo, en el mejor momento de Panamá, Burkina Faso marcó el 3-0 (50’).
Seis minutos después, llegó el primer remate al arco panameño: tras una combinación con López, Aranda disparó, pero el portero rival controló en dos tiempos.
⏱️ 5️⃣6️⃣’ de partido— FEPAFUT (@fepafut) October 24, 2025
Buena recuperación de Pablo Aranda que se combina con Estevis López y remata pero mejor el arquero en dos tiempos
🇵🇦0-3🇧🇫
🏟️ Al Hamriyah Stadium
📺 ❌#MásPanameñosQueNunca🇵🇦
Cinco minutos más tarde, el duelo quedó prácticamente sentenciado cuando Burkina Faso marcó el 4-0 (61’).
⏱️ 6️⃣2️⃣’ de partido— FEPAFUT (@fepafut) October 24, 2025
Cambios en #PanamáSub17 🇵🇦
▶️ J. Palacios
◀️ H. Guerra
🇵🇦0-4🇧🇫
🏟️ Al Hamriyah Stadium
📺 ❌#MásPanameñosQueNunca🇵🇦
Panamá rompió la muralla africana en los minutos finales. En el minuto 80, Moisés Richards aprovechó un rebote para anotar el único gol panameño.
¡GOOOOOL DE PANAMÁ 🇵🇦!— FEPAFUT (@fepafut) October 24, 2025
Moisés Richards aprovecha un rebote y anota el descuento para #PanamáSub17 🇵🇦 al minuto 80 🆚 Burkina Faso 🇧🇫.
🇵🇦1-4🇧🇫
⚽️ M. Richards
🏟️ Al Hamriyah Stadium
📺 ❌#MásPanameñosQueNunca🇵🇦
Dos minutos después, el propio Richards rozó el segundo tanto con un disparo que pegó en el travesaño. A pesar del esfuerzo final, la Rojita cayó 4-1 ante un sólido equipo de Burkina Faso.
Panamá volverá a las canchas en Dubái este domingo 26 de octubre. Su rival de turno será otro equipo africano: la selección de Uganda.