    Copa del Mundo

    Selección Sub-17 cae en primer amistoso en los Emiratos Árabes Unidos

    Jaime Heilbron
    La selección Sub-17 de Panamá perdió 4-1 ante Burkina Faso en su primer amistoso de preparación para la Copa del Mundo de Catar. Cortesía: FEPAFUT.

    La selección Sub-17 de Panamá, que llegó a Dubái a principios de esta semana, perdió este viernes ante Burkina Faso en su primer amistoso de preparación previo a la Copa del Mundo Catar 2025. Los africanos se impusieron por un marcador de 4-1.

    Leonardo Pipino, director técnico de la selección, aprovechó el partido para probar distintas variantes y esquemas de juego.

    Los primeros minutos fueron de estudio mutuo entre ambos equipos. Como suele ocurrir en este tipo de enfrentamientos, hubo pocas opciones de gol mientras ambos se asentaban en el campo.

    Burkina Faso se acomodó primero y no tardó en abrir el marcador, tomando ventaja 1-0 en el minuto 19. Ocho minutos después, cayó el segundo gol (27’).

    La desventaja de dos goles pareció despertar a Panamá, que poco a poco se metió en el partido intentando descontar. La primera opción llegó con un remate de Abraham Salinas (37’) que salió desviado.

    En el minuto 42, otro intento —esta vez de Edgardo Tobares— también se fue afuera. La Rojita se acercaba, pero con poca precisión, y se fue al descanso con desventaja de 0-2.

    Pipino realizó cambios al iniciar el complemento: Salinas y Tobares salieron, siendo reemplazados por Pablo Aranda y Estevis López respectivamente.

    Los canaleros iniciaron la segunda parte atacando, y en el minuto 48 un disparo de Shayron Stewart salió desviado. Sin embargo, en el mejor momento de Panamá, Burkina Faso marcó el 3-0 (50’).

    Seis minutos después, llegó el primer remate al arco panameño: tras una combinación con López, Aranda disparó, pero el portero rival controló en dos tiempos.

    Cinco minutos más tarde, el duelo quedó prácticamente sentenciado cuando Burkina Faso marcó el 4-0 (61’).

    Panamá rompió la muralla africana en los minutos finales. En el minuto 80, Moisés Richards aprovechó un rebote para anotar el único gol panameño.

    Dos minutos después, el propio Richards rozó el segundo tanto con un disparo que pegó en el travesaño. A pesar del esfuerzo final, la Rojita cayó 4-1 ante un sólido equipo de Burkina Faso.

    Panamá volverá a las canchas en Dubái este domingo 26 de octubre. Su rival de turno será otro equipo africano: la selección de Uganda.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

