Selección Sub-17 de Panamá jugará el torneo Canteras de América

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El torneo se disputará del 17 al 22 de mayo en Rosario, Argentina. La Rojita quedó en el grupo C con Alianza Lima, Peñarol y Paraguay.

La selección Sub-17 de Panamá volverá a decir presente en el torneo internacional Canteras de América, que se disputará del 17 al 22 de mayo en Rosario, Argentina, según informó la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

El certamen, que reunirá a 12 equipos entre selecciones nacionales y clubes del continente, se ha consolidado como una vitrina clave para el talento juvenil de la región. En esta edición participarán representativos nacionales y equipos formativos de países como Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador y Argentina, organizados en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

El combinado panameño, dirigido por el exseleccionado nacional Felipe Baloy, integrará el Grupo C junto a Paraguay y los clubes Alianza Lima de Perú y Peñarol de Uruguay. Su calendario de partidos establece que debutará el 17 de mayo ante Alianza Lima, enfrentará a Peñarol el 18 de mayo y cerrará la fase de grupos el 19 de mayo contra la selección paraguaya.

Selección de Fútbol de Panamá sub-17 en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Cortesía

La delegación nacional continúa su preparación en el Mañanitas Country Club, con salida prevista hacia Argentina el 14 de mayo, con el objetivo de afinar detalles de cara a una competencia que forma parte del proceso rumbo a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

El formato del torneo establece que los líderes de cada grupo y el mejor segundo lugar avanzarán a las semifinales, mientras que la gran final está programada para el 22 de mayo.

Felipe Baloy da indicaciones a sus jugadores durante un entrenamiento. Foto: Cortesía/Fepafut

Para Panamá, esta será su segunda participación en el certamen, tras una destacada actuación en 2023, cuando alcanzó la final y se quedó con el subcampeonato, tras perder por la mínima diferencia ante el club argentino Newell’s Old Boys.