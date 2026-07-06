Selección Sub-20 afina detalles para su primer duelo ante Cuba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto dirigido por Mike Stump disputará el encuentro en Penonomé como su primer amistoso previo al Premundial de Concacaf.

La selección Sub-20 de Panamá realizó este lunes su primer entrenamiento de la semana y afinó todos los detalles para enfrentar mañana a Cuba en el primero de dos encuentros, antes de viajar al Campeonato Sub-20 de Concacaf.

El equipo dirigido por Mike Stump enfrentará al conjunto cubano a puerta cerrada, en un partido programado para las 4:00 p.m. en la cancha natural del Estadio Virgilio Tejeira Andrión, en Penonomé.

La selección #PanamáSub20 🇵🇦 está listo para su primero de dos partidos de entrenamiento 🆚 la Sub-20 de Cuba 🇨🇺 como parte de su preparación rumbo al próximo Premundial de @Concacaf 🏆.



Los detalles ➡️ https://t.co/UCTNxyJyIS#MareaQueLate 🌊 pic.twitter.com/tUUz85Lx9A — FEPAFUT (@fepafut) July 6, 2026

Este compromiso marcará el inicio de una serie de dos ensayos ante el conjunto cubano, como parte de la recta final de preparación rumbo al Campeonato Sub-20 de Concacaf. El segundo encuentro se disputará el viernes 10 de julio en una sede aún por confirmar.

El plantel realizó el entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol, en Burunga, Arraiján, con la participación de 21 jugadores que afinan detalles tácticos y físicos antes del viaje a México.

“Sería un orgullo para mí y para mi familia poder estar en esa lista final. Siempre he querido jugar un Premundial y, Dios primero, poder darle la alegría a Panamá de clasificar al Mundial”, manifestó Raheen Cuello, futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense.

“Es un grupo muy bueno, muy enfocado en lo que quiere. Sabemos que en el Premundial no hay equipos fáciles, pero para eso trabajamos, para poder sacar esa clasificación, que es lo que más queremos”.

Por su parte, Oliver Campos también destacó la importancia del compromiso inmediato ante Cuba dentro del proceso de preparación.

“Estamos trabajando fuerte, preparándonos para el Premundial. Mañana tenemos nuestro primer amistoso ante Cuba y el equipo se siente bien”, indicó el jugador del Alianza FC.

Tras estos compromisos, la delegación panameña tiene previsto viajar el próximo 12 de julio hacia Pachuca, México, donde completará su preparación antes de su debut en el torneo regional, en el que buscará uno de los cupos al Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.