Semana 17 de la NFL: la cima en juego en AFC y NFC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En la semana 17 de la NFL, penúltima de la temporada, los Denver Broncos y los New England Patriots pugnan por la cima de la Conferencia Americana (AFC) y los Seattle Seahawks, los San Francisco 49ers y los Chicago Bears, luchan por la supremacía de la Conferencia Nacional (NFC).

La semana 17 arrancará este jueves con tres juegos; Commanders ante Cowboys, Vikings contra Lions y como platillo estelar navideño está la visita de los Broncos a los Kansas City Chiefs.

Denver es favorito sobre el equipo del entrenador Andy Reid, que no contará con su estrella Patrick Mahomes, ni con su quarterback de respaldo Gardner Minshew, ambos lesionados. Los Broncos deben vencer para sostenerse como el número uno de la AFC.

“Every one of these players understands the significance of where we’re at."



Broncos focused on earning a crucial win vs. Chiefs in Christmas Day battle » https://t.co/uESm3dhiHo pic.twitter.com/Uh7LTsfkRP — Denver Broncos (@Broncos) December 24, 2025

Su rival directo en la pugna por el liderato son los New England Patriots, que el domingo también están llamados a derrotar a los New York Jets.

Tanto Broncos como Pats tienen marca de 12-3, pero Denver es primero por tener mejor porcentaje de victorias ante rivales comunes.

8️⃣ put in WORK. pic.twitter.com/BlJiGFbKsK — x - New England Patriots (@Patriots) December 24, 2025

En la Conferencia Nacional, los Seahawks, líderes con marca de 12-3 tendrán una difícil misión el domingo para mantener el mando de la conferencia en su visita a Carolina Panthers, número uno del Sur de la NFC. Ambos requieren ganar para afianzar su posición.

A Thursday night showdown.



New episode of The Sound presented by @tmobile drops this Friday on Seahawks YouTube. Stay tuned 🔜 pic.twitter.com/ovC1ONjfqB — x - Seattle Seahawks (@Seahawks) December 24, 2025

Entre los 49ers y los Bears, rivales que están a la caza de Seattle, con 11-4, sólo uno mantendrá el asedio ya que chocarán en la casa de los gambusinos.

San Francisco cuenta con un impulso anímico adicional para vencer. El Super Bowl LX del 8 de febrero próximo se jugará en el Levi’s Stadium, su hogar, por lo que si cierran la campaña con triunfos ante Chicago y Seahawks en la última semana, jugarán todos los playoffs en casa hasta el Super Bowl.

📺: 12/28 vs Bears on NBC — San Francisco 49ers (@49ers) December 24, 2025

El domingo también destaca el duelo entre los Cleveland Browns y los Pittsburh Steelers, estos intentan mantener la cima del Norte de la AFC. El partido de los campeones Philadelphia Eagles que visitan a los Buffalo Bills y el juego entre los Jacksonville Jaguars, número uno del Sur de la AFC, ante los Indianapolis Colts, que buscan un milagro para meterse a la postemporada.

La semana 17 también tendrá dos partidos sabatinos. Los Angeles Chargers se medirán a los Houston Texans y los Green Bay Packers recibirán a los Baltimore Ravens.

this is a work of art pic.twitter.com/Q1UBkV5TAa — Los Angeles Chargers (@chargers) December 23, 2025

La actividad concluirá el lunes con el partido entre los Los Angeles Rams y los Atlanta Falcons.

Partidos de la semana 17 de la temporada de la NFL

Jueves 25/12:

Commanders-Cowboys

Vikings-Lions

Chiefs-Broncos

Sábado 27/12:

Chargers-Texans

Packers-Ravens

Domingo 28/12:

Bengals-Cardinals

Browns-Steelers

Titans-Saints

Colts-Jaguars

Dolphins-Buccaneers

Jets-Patriots

Panthers-Seahawks

Raiders-Giants

Bills-Eagles

49ers-Bears

Lunes 29/12: