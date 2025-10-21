Semana de clásicos en el Bernabéu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Antes del clásico del fútbol español, el Real Madrid-Barcelona que detendrá el mundo del fútbol el próximo domingo, el equipo de Xabi Alonso encara otra cita con solera europea, también en el Santiago Bernabéu, este miércoles, ante un Juventus que busca el despegue para cambiar su mala dinámica en un estadio icónico.

Semana grande en el Bernabéu: Duelo histórico de la Liga de Campeones y Clásico ante el Barcelona

Será el vigésimo tercer enfrentamiento del Real Madrid con la Juventus, uno de ellos fuera del marco europeo y reciente, en el Mundial de Clubes del pasado verano. Un duelo con el dulce recuerdo madridista de dos finales de Champions ganadas, solo superado en número por el protagonizado ante el Bayern Múnich (28 citas).

Un testarazo de Gonzalo García resolvió el último pulso en los octavos del Mundial de Clubes en Miami el pasado 1 de julio. Hay poca distancia entre partidos pero numerosos cambios. Nada tiene que ver el nuevo proyecto de Xabi Alonso, vencedor en diez de sus once encuentros, en plena búsqueda de una mejoría del juego que acompañe a la solidez en los resultados.

Líder en LaLiga antes del Clásico

Con dos triunfos en dos jornadas de Champions, ante Olympique de Marsella (2-1) y Kairat Almaty (0-5), el Real Madrid demuestra que ha aprendido la lección de la pasada liguilla europea. Con más calma puede encarar el Madrid las curvas que vienen: Juventus, Liverpool o Manchester City.

Con la seguridad que le da contar con la mejor versión de Kylian Mbappé. Imparable el francés con 15 goles en 11 partidos, superando los mejores registros de su carrera. Marcó en todos los partidos salvo ante el Mallorca, donde le anularon dos goles por fuera de juego.

Su sociedad con Arda Güler, autor de cinco asistencias a Mbappé, es uno de los logros de Xabi Alonso, que también recupera la versión desequilibrante de Vinícius. Ambos regresarán al once.

La duda está en dónde ubicar a Güler, pues Xabi busca espacio para Jude Bellingham, líder por jerarquía. El técnico podría optar por un 4-3-3 o desplazar a uno de los dos a la banda derecha.

El experimento del Metropolitano ante el Atlético no salió bien (5-2). Ahora el Madrid recupera a Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, aunque sigue sin poder contar con Rüdiger, Alaba ni Ceballos.

La Juventus llega en crisis, con cinco empates y una derrota en los últimos seis partidos, sin victoria en Champions y con la continuidad de Igor Tudor en duda. Su última victoria fue el 13 de septiembre ante el Inter (4-3).

La Vecchia Signora busca revancha tras la derrota en el Mundial de Clubes y las heridas de la final de 2017 (1-4) y la eliminación de 2018 por el penalti de Benatia a Lucas Vázquez.

La Juve no contará con Gleison Bremer, operado de la rodilla. Kenan Yildiz, considerado el heredero de Del Piero, es la gran esperanza bianconera. Arriba, Vlahovic, Jonathan David y Openda pelean por el puesto de delantero, mientras que Conceicao jugará a pierna cambiada. Tudor recupera a Zhegrova y Miretti para el banquillo.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono o Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21.00 (2:00 p.m. hora de Panamá).