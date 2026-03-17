Semifinal al rojo vivo: Chiriquí, Coclé y Herrera definirán al segundo finalista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La novena de Panamá Oeste espera rival para la serie final del campeonato Infantil.

El Campeonato Nacional de Béisbol Infantil vivió una jornada de alta tensión este martes 17 de marzo, cuando la última fecha de la ronda semifinal cerró con un triple empate, que obliga a disputar este miércoles partidos de desempate para definir al finalista que acompañará a Panamá Oeste en la serie final.

La combinación de resultados dejó un escenario inesperado. A primera hora, Chiriquí se impuso por 11-0 sobre Coclé, complicando las aspiraciones de la Leña Roja, que dependía de sí misma para avanzar.

Más tarde, Herrera respondió con contundencia al derrotar 17-5 a Panamá Oeste, resultado clave que terminó de apretar la tabla y provocar el empate múltiple. Coclé, que solo necesitaba una victoria para asegurar su boleto a la final, quedó atrapado en la igualdad.

En el cierre de la jornada, Los Santos se despidió del torneo con autoridad tras vencer 11-0 a Panamá Este, resultado que no alteró la clasificación, pero sí confirmó su competitividad hasta el final.

Tabla apretada y definición forzada

Al finalizar la ronda semifinal, Panamá Oeste quedó en el primer lugar con marca de 5-1, clasificando directamente a la final.

Detrás, Chiriquí, Coclé y Herrera empataron en el segundo lugar con récord de 3-2, lo que obligó a una jornada extra para definir al segundo finalista.

Más abajo, Los Santos cerró con 2-3, mientras que Panamá Este no logró victorias en cinco presentaciones.

Jornada de desempate

El certamen continuará este miércoles con una jornada de eliminación directa. A primera hora, Herrera enfrentará a Coclé desde las 9:00 a.m. El ganador avanzará para medirse posteriormente ante Chiriquí.

De ese segundo duelo saldrá el equipo que avanzará a la final, donde ya espera Panamá Oeste, que llega como el conjunto más sólido del campeonato.

Serie final y premio mayor

La serie final se disputará al mejor de tres partidos en el Complejo Deportivo de Capleton. Arrancará el jueves con doble jornada y, de ser necesario, un tercer y decisivo encuentro se jugará el viernes.

El campeón del torneo no solo levantará el título nacional, sino que también obtendrá el derecho de representar a Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport.