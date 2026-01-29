Semifinales de lujo en Australia: cuatro gigantes, un solo campeón

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Las semifinales masculinas del Abierto de Australia reúnen a los cuatro mejores del mundo, con historias, contrastes y duelos que prometen un desenlace épico.

Dichosos somos los fanáticos del tenis. Por primera vez desde el Roland Garros de 2019, los cuatro mejores del ranking ATP clasificaron a las semifinales de un torneo de Grand Slam, algo que no ocurría en el Abierto de Australia desde 2013.

La verdad, qué gran momento para estar vivos y con la capacidad de desvelarse hasta muy tarde o despertarse a tempranas horas de la madrugada. Además, las narrativas que se están construyendo rumbo a la final están cargadas de ingredientes irresistibles.

Los cuatro primeros del ranking de la ATP lucharán por el trofeo de campeón del Abierto de Australia de 2026. EFE

Por un lado, Novak Djokovic está a dos pasos de un inédito vigesimoquinto título de Grand Slam. Por otro, Alexander Zverev se encuentra a una victoria de disputar su cuarta final de Grand Slam y la segunda consecutiva en Australia, aún persiguiendo su esquivo primer trofeo grande.

Y, por supuesto, están los dos hombres del momento: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, números uno y dos del mundo, ganadores entre ambos de nueve de los últimos diez y de los últimos ocho títulos de Grand Slam. El español y el italiano podrían verse las caras en una cuarta final consecutiva de un grande.

Si de algo no queda duda, es que el desenlace del primer Grand Slam del año pinta para ser épico.

Alcaraz vs. Zverev: duelo de contrastes

La primera semifinal masculina la disputarán Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, dos jugadores con saque poderoso y sólido retorno, pero hasta ahí llegan las similitudes.

El español Carlos Alcaraz en acción durante su partido de cuartos de final individual masculino contra el australiano Alex de Miñaur en el Abierto de Australia de tenis, celebrado en Melbourne este martes.EFE/ Joel Carrett

Zverev prefiere aprovechar su fuerza y tamaño para dominar desde el fondo, mientras que Alcaraz juega de forma más agresiva y variada. El español no teme acercarse a la red, utilizar el drop shot o atacar desde cualquier zona de la cancha. Ese factor sorpresa lo convierte en uno de los jugadores más efectivos y consistentes del circuito.

Alexander Zverev of Germany celebrates winning the mens quarter final match against Learner Tien of the USA on day 10 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 27 January 2026. (Tenis, Alemania) EFE/EPA/JAMES ROSS

El camino hasta ahora

El recorrido hacia semifinales ha sido dos caras de la misma moneda. Alcaraz ha dominado todos sus partidos, ganándolos en sets corridos.

Zverev, en cambio, ha cedido parciales en casi todos sus encuentros, salvo en octavos frente a Francisco Cerúndolo.

Frente a frente

Alcaraz y Zverev se han enfrentado 12 veces, con seis triunfos por lado, aunque el español ha ganado cuatro de los últimos seis. En torneos de Grand Slam se han visto las caras cuatro veces, con balance igualado.

El último cruce en esta instancia fue la final de Roland Garros 2024, ganada por Alcaraz en cinco sets. Zverev llegó a estar arriba dos sets a uno y parecía encaminado a su primer grande, pero Alcaraz retomó el control y levantó su primera Copa de los Mosqueteros.

La clave del partido: el retorno

La clave será el retorno del saque. Ambos suelen marcar diferencia con su servicio y utilizarlo para salir de aprietos, por lo que aprovechar las oportunidades de quiebre será vital.

En los cuartos de final de Australia 2024, ganados por Zverev, el alemán quebró en siete de diez oportunidades. Meses después, en la final de Roland Garros, Alcaraz quebró nueve de 16, mientras que Zverev solo aprovechó seis de 23.

Predicción

Cuando Alcaraz muestra su mejor versión, es prácticamente invencible. Si juega como lo ha hecho en este torneo, veo muy difícil que pierda esta semifinal, o incluso el campeonato.

Carlos Alcaraz celebra tras vencer a Alex De Miñaur y clasificar a su primera semifinal del Abierto de Australia, donde enfrentará al alemán Alex Zverev. EFE/EPA/JOEL CARRETT

Carlos Alcaraz ganará en cuatro sets.

Sinner vs. Djokovic: ¿juventud mata experiencia?

La segunda semifinal enfrenta a Jannik Sinner y Novak Djokovic, dos jugadores de estilos similares: saque letal, defensa abrumadora y enorme capacidad para sostener peloteos largos.

Con 38 años de edad, el serbio Novak Djokovic sigue imponiendo y rompiendo récords en el tenis. En esta segunda semana irá por el récord mayor: ser el tenista, hombre o mujer, que más títulos de Grand Slam haya ganado. EFE/LUKAS COCH

Este duelo suele definirse por el estado físico. Donde antes reinaba la experiencia de Djokovic, hoy la balanza se inclina hacia la juventud de Sinner.

Jannik Sinner of Italy in action during his men’s Quarterfinal match against Ben Shelton of the USA on day 11 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 28 January 2026. (Tenis, Italia) EFE/EPA/JOEL CARRETT

El camino hasta ahora

El trayecto de ambos ha sido particular. Sinner estuvo al borde de la eliminación en tercera ronda ante Eliot Spizzirri, sufriendo calambres y malestar por el calor. El cierre del techo le dio aire, y desde ahí no volvió a ceder sets.

Djokovic, por su parte, no ha terminado un partido desde tercera ronda. Su rival de octavos se retiró antes de jugar y en cuartos Lorenzo Musetti dominaba el encuentro hasta que se retiró lesionado. El serbio llega fresco, aunque con una ampolla en el pie derecho que podría ser determinante.

Frente a frente

Se han enfrentado 10 veces, con seis victorias para Sinner. Djokovic ganó cuatro de los primeros cinco duelos, pero el italiano ha ganado cinco seguidos, incluidos tres en Grand Slam, los últimos dos en sets corridos.

Hoy en día, a Djokovic le cuesta descifrar a Sinner.

La clave del partido

Todo pasa por cómo se levante físicamente Sinner. Para que Djokovic tenga opciones reales a cinco sets, el italiano deberá estar lejos del 100%.

De lo contrario, el guión será similar al de los últimos enfrentamientos.

Predicción

Por respeto a Djokovic, su experiencia y su historia en Melbourne, creo que puede ganar un set. Más allá de eso, si Sinner está físicamente bien, no veo cómo el serbio pueda aspirar a la victoria.

Jannik Sinner of Italy celebrates winning his men’s Quarterfinal against Ben Shelton of the USA on day 11 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 28 January 2026. (Tenis, Italia) EFE/EPA/JOEL CARRETT

Jannik Sinner gana en cuatro sets.

Horario de las semifinales

Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev - 10:30 p.m. del jueves (hora de Panamá)

Jannik Sinner vs. Novak Djokovic - 3:30 a.m. del viernes (hora de Panamá)