Panamá, 26 de febrero del 2026

    TENIS

    Semifinales de lujo en el ATP de Dubai

    Auger-Aliassime vs Medvedev y Rublev vs Griekspoor definirán a los finalistas en Dubái, en un cuadro repleto de figuras del circuito.

    EFE
    Semifinales de lujo en el ATP de Dubai
    Daniil Medvedev, Felix Auger Aliassime y Andrey Rublev cumplieron y clasificaron a las semifinales del ATP 500 de Dubai. EFE.

    El duelo entre el canadiense Felix Auger Aliassime, primer favorito, y el ruso Daniil Medvedev, y el de Andrey Rublev contra el neerlandés Tallon Griekspoor, conforman las semifinales del torneo de Dubai.

    Auger Aliassime, finalista el año pasado, ganó al checo Jiri Lehecka por 6-3 y 7-6(2) y se situó en su tercera semifinal seguida en el circuito. Después de ganar el torneo de Montpellier y perder la final del torneo de Róterdam, aspira a un nuevo éxito en este 2026.

    Su undécimo partido ganado en lo que va del año, en el que solo ha cosechado una derrota, lleva al canadiense al duelo contra el ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, campeón en el 2023, que arrolló al estadounidense Jenson Brooksby por 6-2 y 6-1.

    Se enfrentará a Medvedev por décima vez. El ruso ganó los siete primeros enfrentamientos entre ellos pero los dos más recientes, en los Juegos Olímpicos de París y el torneo de Doha del año pasado, los ganó el canadiense.

    Medvedev disputará su tercera semifinal en Dubái en sus últimas cuatro participaciones. El moscovita, ex número uno del mundo, aspira a volver al top diez por primera vez desde junio de 2025. Ganador en Brisbane, acecha al kazajo Alexander Bublik, décimo en la clasificación mundial.

    Por el otro lado del cuadro, Andrey Rublev ganó al francés Arthur Rinderknech por 6-2 y 6-4 y jugará con el neerlandés Tallon Griekspoor que se impuso en tres mangas (6-3, 3-6 y 6-2) al checo Jakub Menisk, sexto favorito.

    El jugador de Países Bajos llega a las semifinales por segundo año seguido después de batir al campeón del año pasado y ahora se enfrentará al vencedor de Dubai en el 2022 el ruso Andrey Rublev que ganó a Mensik y se situó en la tercera semifinal del 2026.

    EFE

    Agencia de noticias


