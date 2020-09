Serena, Muguruza y Zarazúa avanzan en Roland Garros; Nadal debuta con autoridad

La leyenda Serena Williams avanzó a la segunda ronda de Roland Garros, así como la debutante mexicana Renata Zarazúa y la española Garbiñe Muguruza, este lunes en una segunda jornada en la que fueron eliminadas la puertorriqueña Mónica Puig y la española Aliona Bolsova.

Novena jugadora mundial, Serena comenzó con buen pie su andadura en París, en la búsqueda de su título 24 en un grande, al vencer por 7-6 (7/2) y 6-0 a la también estadounidense Kristie Ahn.

En la primera manga Ahn, número 102 de la WTA, sirvió para ganar con 5-4, pero la pequeña de las hermanas Williams forzó el tie-break y lo ganó. En el segundo set logró un contundente 6-0.

“No tuve el inicio de partido que quise, pero poco a poco fui tomando confianza y finalmente pude darle la vuelta al partido. Me encanta jugar en tierra batida, al principio te cuesta un poco pero luego vas tomando ritmo”, señaló Serena.

En la segunda ronda jugará contra la búlgara Tsvetana Pironkova (157ª).

Más tarde, Zarazúa, 178 jugadora mundial y procedente de la clasificación, arrasó en su debut en el cuadro principal batiendo a la francesa Elsa Jacquemot (525) por 6-1 y 6-2, en apenas una hora de juego.

“Significa muchísimo para mí. Últimamente las mexicanas no habíamos tenido un gran salto. No estábamos tan a la vista. Esto me da gusto para que nos puedan apoyar más. Estoy contenta porque he trabajado desde muy chiquita y antes no había tenido los resultados que esperaba”, señaló la jugadora, que cumple 23 años el martes.

Por su parte, Muguruza (15 WTA) sufrió mucho pero pudo avanzar al batir en tres disputados sets (7-5, 4-6 y 8-6) a la eslovena Tamara Zidansek (82).

Por la vía rápida, Mónica Puig (98 WTA) fue eliminada por la veterana italiana Sara Errani, de 33 años y procedente de la clasificación, por 6-2 y 6-1 en tan solo 53 minutos

En la pista 10, en una segunda jornada del torneo cuyo arranque se aplazó dos horas por la lluvia, la vigente campeona olímpica no encontró opción ante la finalista de la edición de 2012, una jugadora con más rodaje en las difíciles condiciones de la presente edición (bajas temperaturas y humedad), tras disputar tres partidos la semana pasada en la clasificación.

También en el primer turno, la española Bolsova (97), que alcanzó la cuarta ronda el año pasado, cayó ante la italiana Jasmine Paolini (94) por 6-4 y 6-3.

En la central, en el primer partido del día, la checa Petra Kvitova, 11 jugadora mundial, eliminó a la francesa Océane Dodin (118), procedente de la clasificación, por 6-3 y 7-5.

A pesar de que la francesa ofreció cierta resistencia en la segunda manga, la cabeza de serie N.7 impuso su potencia, para llevarse los dos sets en 1 hora y 20 minutos.

RAFAEL NADAL

Rafael Nadal (2 ATP) inició el camino hacia su título 13 de Roland Garros con un triunfo contundente ante el bielorruso Egor Gerasimov (6-4, 6-4 y 6-2), este lunes en una cancha Philippe Chatrier con menos de 1,000 personas debido a las restricciones por la pandemia.

“Estoy muy contento de estar aquí en la Philippe Chatrier. Es un año muy difícil para todo el mundo, espero que el año que viene la situación cambie. Espero que el año que viene el público vuelva”, señaló Nadal en francés nada más terminar el duelo ante Gerasimov (83º ATP).

Nadal buscará en París su título número 20 en un Grand Slam, con el que igualaría el récord de Roger Federer. En segunda ronda jugará con el estadounidense Mackenzie McDonald (236).

“Las condiciones son muy complicadas, para mi este año es especial, como para todos. Es un buen comienzo, estoy en la segunda ronda, ahora a volver al hotel, tomar un buen desayuno y a preparar el segundo”, añadió.