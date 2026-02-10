Serena Williams ya puede volver al tenis profesional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ITIA habilitó a Serena Williams tras cumplir seis meses de controles antidopaje, abriendo la puerta a su regreso inmediato al tenis profesional.

Serena Williams, ex número uno del mundo y ganadora de 23 títulos de Grand Slam, estará oficialmente reinstaurada en el circuito profesional del tenis femenino a partir del domingo 22 de febrero. Este es el primer paso hacia un posible regreso tras superar el proceso de seis meses dentro del programa de testeos antidopaje, requisito indispensable para volver al tenis profesional.

Call it a comeback 😉 @serenawilliams has yet to confirm a return, but she'll be eligible on February 22nd after re-entering the ITIA testing pool. pic.twitter.com/QUikJ7THgY — Tennis Channel (@TennisChannel) February 10, 2026

Según reporta el periodista estadounidense Ben Rothenberg, en agosto de 2025 Williams consultó si era posible regresar para disputar el Abierto de Estados Unidos. En ese momento, su solicitud fue negada, ya que tres años antes se había retirado oficialmente luego del Abierto de Estados Unidos de 2022.

En aquel torneo, Williams llegó hasta la tercera ronda, donde cayó ante la australiana Ajla Tomljanovic. Al día siguiente, presentó ante la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) la documentación para oficializar su retiro del deporte.

Según el sitio web de la entidad, los jugadores enlistados en la lista de retirados no pueden volver a eventos oficialmente sancionados, como torneos de Grand Slam, de la ATP en el circuito masculino o de la WTA en el femenino. La única vía de retorno es someterse a controles de antidopaje durante al menos seis meses antes de competir nuevamente.

Breaking news at Bounces:



Serena Williams is going to gain reinstatement to tennis before the end of this month, when she will have completed her six months back in the tennis testing pool.



The Serena comeback is now officially official.https://t.co/51CzD5wRWS — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) February 9, 2026

Ese fue el obstáculo que enfrentó Williams cuando manifestó su interés por jugar el Abierto de Estados Unidos de 2025. Sin embargo, ese impedimento ya no existe, pues en pocos días la estadounidense volverá a figurar oficialmente como jugadora activa.

¿Qué significa esto?

Aunque Williams no ha hecho ningún anuncio oficial sobre un posible regreso a las canchas, su reinstauración implica que puede competir de inmediato si así lo decide. Revisando el calendario de la WTA, hay dos eventos durante la semana del 23 de febrero: un WTA 500 en Mérida, México, y un WTA 250 en Austin, Texas.

Ninguno de los dos torneos ha revelado aún todas sus ‘wildcards’, invitaciones especiales para jugadoras que no clasifican por ranking. Austin, no obstante, ya confirmó dos invitaciones, y todo apunta a que, si Williams regresa esa semana, ese sería el escenario más probable.

La razón es evidente: su hermana mayor, Venus Williams, siete veces campeona de Grand Slam, ya recibió una de esas ‘wildcards’ para el torneo texano. Serena podría reaparecer en individuales, en dobles junto a Venus o incluso en dobles mixtos.

Todo está abierto ahora. También podría optar por unas semanas adicionales de preparación y reaparecer en los WTA 1000 de Indian Wells o Miami. No hay duda de que cualquiera de esos torneos le extendería una invitación, ya que su retorno sería la gran noticia del año en el tenis mundial.

Por más que aún no haya comunicado nada oficialmente, su inminente regreso a la lista de jugadoras activas ha encendido la expectativa del mundo del tenis. Solo el tiempo dirá cuándo volverá y bajo qué formato.