    Ciclismo

    Sergio Arias lidera el dominio del Colono Bikestation Kolbi en la montaña de la Vuelta a Chiriquí

    Guillermo Pineda G.
    Los costarricenses Sergio Arias, Alejandro Granados y Daniel Bonilla celebran al cierre de la quinta etapa. Cortesía

    El equipo Colono Bikestation Kolbi volvió a mostrar solidez en la XLV edición de la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí, Copa Telca, al adjudicarse este martes la quinta etapa con la victoria de Sergio Arias en la llegada a Volcán, ubicada a más de mil metros sobre el nivel del mar.

    La escuadra costarricense suma ya cuatro triunfos en la presente versión del evento en tierras chiricanas.

    La jornada de 101.1 kilómetros, entre David, la entrada hacia San Andrés y Volcán, estuvo marcada por un ataque decisivo lanzado por el equipo centroamericano a unos 20 kilómetros de la meta.

    La ofensiva dejó en punta a cinco corredores del conjunto, entre ellos el líder general Pablo Mudarra. En el cierre, Arias cruzó primero la meta con un tiempo de 2 horas, 41 minutos y 30 segundos, seguido por sus compañeros Alejandro Granados y Daniel Bonilla, quienes completaron el podio con idéntico registro.

    La actuación de Mudarra dentro del grupo de fuga le permitió conservar la camiseta de líder por un día más, acumulando 13 horas, 3 minutos y 46 segundos después de cinco jornadas. El ciclista mantiene una ventaja sostenida en la clasificación frente a sus principales perseguidores.

    En las clasificaciones secundarias, Arias también tomó el control de la tabla de la montaña al llegar a 15 puntos, mientras que Joseph Ramírez continúa al frente de la clasificación por puntos con 55 unidades, consolidando así el dominio del Colono Bikestation Kolbi en la competencia.

    Entre los panameños, Bolívar Gabriel Espinosa, del Senafront Rali, avanzó al séptimo puesto de la general individual, situándose a 4 minutos del liderato. Su regularidad lo mantiene como el mejor nacional en la competencia.

    En la categoría Sub-23, Alejandro Granados asumió el liderato tras su destacada actuación en la etapa. En la Master se mantiene al frente Fernando Ureña, de Fundación Caminos de Omar, mientras que en la Junior continúa liderando Emanuel Viane, del Rali Far Express.

    La Vuelta a Chiriquí seguirá este miércoles con la etapa considerada como la “reina” del evento. Serán 127 kilómetros entre David, la entrada de San Andrés, San Pablo, Los Anastacios, Potrerillos y La Chancleta. El trazado incluirá dos sprints intermedios y dos premios de montaña, con una llegada en alto de segunda categoría que podría redefinir la lucha por la clasificación general.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

