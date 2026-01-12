Sergio García renueva con LIV Golf y apunta a seguir ganando

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sergio García renueva cuatro años con LIV Golf, lidera a los Fireballs y apuesta por mantenerse competitivo para seguir ganando y pelear por puntos del ránking mundial.

El jugador español Sergio García afronta su quinta temporada en LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí, ilusionado por haber renovado su contrato otros cuatro años más y con el ánimo de “mantenerse joven” para seguir aspirando a ganar títulos y participar en los torneos grandes.

Sergio García, que el 9 de enero cumplió 46 años, arrancará la temporada de LIV en Riad el próximo 4 de febrero después de ampliar a finales del pasado año su vínculo con la liga saudí, donde capitanea el equipo de los Fireballs.

“Contento de poder estar cuatro años más con el equipo y en la liga. Me lo tengo que seguir ganando, porque si no juego bien, aunque tengas contrato puedes relegar. Así que contento de poder seguir trabajando, que me mantenga joven y que me sigan empujando a seguir mejorando, que es lo más importante”, explicó el jugador castellonense en una rueda de prensa telemática.

La novedad en los Fireballs en la nueva campaña es que los cuatro integrantes serán españoles, al incorporarse Luis Masaveu y continuar David Puig y Josele Ballester.

Una selección española en @livgolf_league. Los @fireballsgc_ se presentan con Sergio García, David Puig, Josele Ballester y Luis Masaveu, por primera vez cuatro españoles juntos en un equipo de la Liga saudí https://t.co/Vsbl0u0JtC — juan morenilla (@juanmorenilla) January 12, 2026

“Contentos de ser un equipo cien por cien español, con tres jovenzuelos que tienen un gran potencial. Muy orgulloso de formar parte de este equipo. Estoy seguro de que va a ser un año bonito, en el que vamos a disfrutar mucho y en el que debemos tener muy buenos momentos”, barruntó en presencia de sus tres jóvenes compañeros.

El ganador del Masters de Augusta de 2017 valoró los cambios introducidos por LIV Golf en la nueva temporada, en particular, la ampliación de los torneos de tres a cuatro rondas, lo que supone renunciar a una de las esencias del circuito, como era jugar sólo 54 hoyos, en vez de 72.

A su juicio, “cuanto más golf juegas” es mejor y favorece los intereses de su equipo. “Es algo que nos puede venir bien”, añadió.

También aventuró que esta medida puede ser positiva para que los torneos de la liga saudí computen en la clasificación mundial, algo que no ha ocurrido desde la creación del circuito en el verano de 2022.

How did this perfect golf shot not go in the cup for a hole in one for Sergio Garcia? 🤬



pic.twitter.com/EIg1DroW04 — 54.Golf 🎬 (@_54Golf) January 12, 2026

“Si podemos conseguir puntos del ránking mundial es positivo. Con ganas de ver eso”, confió ‘El Niño’.

Sobre la marcha de LIV Golf del estadounidense Brooks Koepka, una de las grandes estrellas del circuito, junto con su compatriota Bryson DeChambeau y el español Jon Rahm, el castellonense mostró su respeto.

“Al final, cada uno tomamos la decisión que creemos que es mejor para nosotros y nuestra familia”. Él está haciendo lo que cree que es lo mejor para él y el tiempo dirá si es lo correcto o no. No soy nadie para juzgar si lo que ha hecho es bueno o malo. Él sabrá lo que opina o cómo se siente”, dijo del ganador de cinco torneos grandes.

Sergio García también se refirió al litigio planteado por algunos golfistas, como Rahm o el inglés Tyrrell Hatton, por las multas impuestas por el DP World Tour, el circuito europeo, a aquellos jugadores que no participen en sus torneos por hacerlo en los de LIV.

🇪🇸Los @fireballsgc_ de Sergio García hacen ‘marca España’ en el @livgolf_league

👉El castellonense confirma un cambio de identidad próximo mientras abre la estructura, por primera vez íntegramente española, a patrocinios de empresas nacionales

🖊️ @JNoguera95… — As Más Deporte (@As_MasDeporte) January 12, 2026

Deseó que esta medida se revoque: “Sería lo ideal. Sería bonito sobre todo para los jóvenes, que quieren jugar sin tener ningún problema. A lo mejor para nosotros, que llevamos muchos años, que te acaben multando con un millón de euros o 1,5, obviamente no nos gusta, pero te lo puedes permitir”.

“Pero para los jovenzuelos, significa mucho y les corta un poco en su trayectoria. Espero que se pueda seguir mejorando y que les den más opciones de jugar en diferentes sitios”, prosiguió.

El golfista castellonense pidió a la dirección de LIV que no varíe su tradición de que todos los participantes comienzan a jugar al mismo tiempo, lo que no hacen el PGA Tour y el DP World Tour. “La velocidad con la que podemos jugar es mucho mayor debido a ello. Es algo esencial que espero que no se cambie”, demandó.