Sergio Ramos, lesionado en el gemelo a pocos días de Liverpool y Barcelona

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, sufre una “lesión muscular” en el gemelo de la pierna izquierda, por lo que parece difícil que esté el martes ante el Liverpool en Champions y el 10 de abril contra el Barcelona en Liga.

Ramos, que vuelve de jugar con la selección española, sufre “una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda”, afirmó el equipo merengue en un comunicado.

La nota no precisa el tiempo de baja, limitándose a afirmar que está pendiente de evolución, pero, según la prensa española, podría estar cerca de un mes de baja.

El propio jugador prácticamente ha dado por seguro, en un mensaje en Instagram, que no podrá estar con el Real Madrid en el partido de ida de octavos de final de Champions contra el Liverpool el martes y en el Clásico liguero contra el Barcelona el sábado siguiente.

“Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís”, escribió el capitán del equipo blanco.