Sergio Romero anuncia su retiro del fútbol con 39 años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sergio ‘Chiquito’ Romero anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años tras dos décadas de carrera y ser el arquero con más partidos en Argentina.

El argentino Sergio Romero, exportero de Manchester United y Boca Juniors, anunció este lunes su retirada del fútbol profesional a los 39 años de edad, tras dos décadas de carrera en la que logró diez títulos y el hito de ser, hasta el momento, el guardameta que más partidos disputó en la selección argentina.

Según expresó a EFE, ‘Chiquito’ decidió terminar su trayecto profesional al inicio de 2026 mientras integraba el plantel del Argentinos Juniors, club al que fue traspasado tras un mal desenlace de su paso por Boca, en el que fue clave para alcanzar la final de la Copa Libertadores 2023.

Romero aseguró que comenzará a desarrollar su experiencia para ser entrenador de equipos.

Con Argentina, Romero sumó 96 partidos y dos Copas del Mundo bajo los tres palos, un récord absoluto en el equipo, al punto de que el segundo clasificado en esa lista, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, está todavía muy lejos con sus 57 encuentros disputados.

🇦🇷❌ SERGIO ROMERO SE RETIRA DEL FÚTBOL.



⛔️ “Chiquito” se lanzará como entrenador y ya tiene su cuerpo técnico armado.



vía @Cristoffede pic.twitter.com/Ql1hXV0ori — JS (@juegosimple__) March 16, 2026

Con la ‘Albiceleste’ fue titular en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, las Copas América de 2011, 2015 y 2016, y obtuvo el campeonato mundial sub-20 de 2007 en Canadá y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con el seleccionado sub-23.

Romero formó parte de una generación de jugadores de la selección argentina -junto al exmediocampista Javier Mascherano- que se quedaron a las puertas de romper una larga racha negativa de títulos, especialmente tras la final perdida del Mundial de 2014 ante Alemania y las derrotas ante Chile en las Copas América de 2015 y 2016.

Nacido en la provincia de Misiones, el portero surgido de las categorías formativas del Racing Club debutó en ese equipo en 2006 y tras un puñado de partidos con gran desempeño fue traspasado al AZ Alkmaar de Países Bajos.

🧤 Sergio "Chiquito" Romero se RETIRA del fútbol profesional a los 39 años. 🇦🇷



🥈 Subcampeón del Mundo y de América con la Selección Argentina.

🏆 Campeón en Países Bajos, Inglaterra y Argentina.

⭐ El arquero con más presencias en la historia de la Albiceleste.



¿Cómo defines… pic.twitter.com/xiEUk8zitF — 365Scores (@365ScoresApp) March 16, 2026

Su periplo europeo incluyó su paso por el Manchester United en Inglaterra, Mónaco en Francia, y Sampdoria y Venezia en Italia, clubes en los que nunca logró consolidarse en la titularidad y debió competir por el puesto.

Ya de vuelta en Argentina para defender la portería de Boca, fue determinante en la Copa Libertadores 2023 por la inusual cantidad de tiros penales que contuvo, llevando a su equipo a la gran final en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, que terminó con el título para Fluminense.

Después de ese pico de rendimiento, acumuló errores que le valieron fuertes críticas de los simpatizantes del ‘Xeneize’, que lo llevaron incluso a enfrentarse cara a cara con un fanático en la Bombonera tras el Superclásico ante River Plate en septiembre de 2024, episodio que derivó en la pérdida de la titularidad y su salida del club.

🚨 Former Manchester United goalkeeper Sergio Romero has announced his retirement from football.



Enjoy your retirement Sergio ❤️



[@Cristoffede] pic.twitter.com/lYzdykOSsE — SimplyUtd (@SimplyUtd) March 16, 2026

En total, disputó 371 partidos en equipos, donde concedió 351 goles y mantuvo 150 veces la valla invicta.