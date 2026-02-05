Serie del Caribe 2026: Federales de Chiriquí pierden en duelo ofensivo frente a Leones del Escogido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El representante de Panamá se quedó a las puertas del triunfo en la Serie del Caribe 2026, tiene marca de 0-3 en el certamen que se disputa en Jalisco, México.

Los Federales de Chiriquí sufrieron este miércoles 4 de febrero una ajustada derrota por 16-15 frente a los Leones del Escogido de República Dominicana, en la tercera jornada de la Serie del Caribe 2026, que se disputa en Jalisco, México.

El revés representó la tercera caída consecutiva para la novena panameña en el certamen, tras perder en el debut ante los Charros de Jalisco por 11-4 y luego frente a los Tomateros de Culiacán por 2-1, ambos representantes de México.

Christian Bethancourt (c) celebra una anotación durante un partido de la Serie del Caribe de Béisbol 2026 entre Panamá y República Dominicana. EFE

El equipo dirigido por José Mayorga compitió de principio a fin ante el actual campeón del torneo, en un encuentro marcado por una ofensiva constante de ambos conjuntos y múltiples cambios en el marcador.

Con el juego igualado 14-14 tras siete episodios, el partido se definió en la parte alta del octavo inning, cuando Marco Hernández y Gustavo Núñez remolcaron dos carreras que pusieron en ventaja definitiva a los dominicanos 16-14. Chiriquí respondió en la parte baja de la novena con un sencillo de Erasmo Caballero, que permitió anotar a Jean Arnáez, pero no logró completar la remontada.

La ofensiva de los Leones del Escogido fue encabezada por Franchy Cordero, quien bateó de 4-2, con cuatro carreras empujadas y una anotada, mientras que Marco Hernández tuvo una noche destacada al irse de 5-4, con cuatro remolcadas y tres anotadas.

Luis Castillo conectó un cuadrangular en la segunda entrada. EFE

Por los Federales, sobresalieron Christian Bethancourt al batear de 5-3, con cuatro carreras impulsadas y una anotada, y Johan Camargo, quien conectó tres imparables en seis turnos, con dos empujadas y una anotada.

La victoria fue para Emailin Montilla, quien retiró un tercio en el octavo episodio, mientras que la derrota recayó en Enrique Saldaña, tras permitir dos imparables y dos carreras en dos entradas de labor.

Tras este resultado, los Federales de Chiriquí se preparan para enfrentar este jueves a los Cangrejeros de Santurce, que presentan récord de 1-2, en busca de su primer triunfo en el torneo.