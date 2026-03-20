Serie final infantil se definirá en un tercer y decisivo juego tras maratónica jornada entre Chiriquí y Panamá Oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director de Chiriquí, Edwin del Cid, valoró la capacidad de reacción de su equipo. Dijo que, tras la derrota en el primer juego, el enfoque fue levantar el ánimo de los peloteros en el breve descanso que dio paso al segundo partido del día ante Panamá Oeste.

La edición 50 del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil tendrá que esperar un día más para conocer a su campeón. Luego de 14 episodios, seis horas de acción y dos partidos cargados de emociones, Panamá Oeste y Chiriquí dejaron la serie final igualada, obligando a un tercer y definitivo encuentro que se jugará este viernes desde las 9:00 de la mañana.

La jornada de este jueves en el estadio de Caplitom, en Juan Díaz, ofreció un contraste absoluto entre ambos compromisos. El primero fue un cerrado duelo de pitcheo, mientras que el segundo se transformó en un festival ofensivo con constantes cambios en el marcador.

El Juego 1 fue un pulso monticular que mantuvo en vilo a ambas aficiones. Durante seis episodios completos, ni Panamá Oeste ni Chiriquí lograron romper el cero, gracias a las sólidas actuaciones de Alams Rodríguez por los “vaqueritos”, quien trabajó 4.2 entradas, y de Josué Hernández, que lanzó el juego completo de seis episodios sin permitir carreras.

La igualdad se quebró en el séptimo episodio con la aplicación de la regla del corredor automático. Chiriquí tomó ventaja 1-0 cuando Ianne Salcedo anotó, pero la respuesta de Oeste fue inmediata con Héctor Suira, quien emparejó las acciones.

En el octavo capítulo llegó el desenlace dramático. Con dos outs, Edgar Villarreal se ponchó, pero un error del receptor permitió que se embasara. En la jugada, Thiago De Gracia anotó desde tercera para poner arriba a Oeste. Acto seguido, Lucas Gutiérrez conectó un imparable al jardín central que remolcó a Gael Hurtado y Javier Materón, sellando la victoria 3-2 para las Pequeñas Ligas de Barrio Colón.

Sin mucho tiempo para celebrar o lamentarse, apenas media hora después ambos equipos volvieron al terreno para disputar el segundo partido del día.

A diferencia del primer duelo, las carreras no tardaron en llegar. Chiriquí golpeó temprano con un cuadrangular de dos carreras de Lucas Olmos en la parte alta del primer episodio, llevándose por delante a Josué Hernández para el 2-0.

Panamá Oeste respondió de inmediato en el cierre del mismo episodio. Con bases llenas y dos outs, Wyatt Rose conectó un imparable que permitió anotar a Javier Naterón. Luego, un batazo de Nehemías Allen por la antesala impulsó a Lucas Gutiérrez, aunque Alams Rodríguez fue puesto out en el plato intentando ampliar la ventaja.

El segundo episodio marcó un punto de quiebre, no solo por la ofensiva de Oeste, sino también por una jugada polémica en la que no se sancionó un out por regla. En medio de esa controversia, los “vaqueritos” fabricaron cuatro carreras. Marcos Ledezma conectó un doble remolcador de dos anotaciones, cruzando el plato Carlos Carrasco y Gabriel Greig. Posteriormente, Ian Romero impulsó a Héctor Suira con hit al central, y una roleta de Gael Hurtado al lanzador permitió otra carrera, colocando el marcador 6-2.

Sin embargo, Chiriquí reaccionó con autoridad en la alta del tercer episodio, fabricando cinco carreras para retomar el control del juego. Ianne Salcedo, Obed Fuentes, Bryan Quintero, Josué Hernández y el propio Lucas Olmos anotaron en una ofensiva demoledora que cambió por completo el rumbo del encuentro.

Panamá Oeste logró igualar las acciones 7-7 en ese mismo tercer inning gracias a un elevado de sacrificio de Jennerick Osorio, pero la respuesta chiricana no se hizo esperar.

En la parte alta del quinto episodio, Chiriquí volvió a tomar la delantera de manera definitiva, con Obed Fuentes cruzando el plato tras una secuencia ofensiva que terminó marcando la diferencia en el compromiso.

Oeste tuvo su última oportunidad en el sexto episodio, colocando un corredor en tercera con dos outs, pero Jennerick Osorio fue dominado con una roleta a las paradas cortas, sellando así la victoria chiricana.

Jhadier Rivera fue el lanzador ganador tras relevar desde el segundo episodio y trabajar 3.2 entradas en las que permitió apenas un imparable, el triple de Osorio. La derrota recayó en Lucas Gutiérrez, quien a pesar de una destacada labor de 4.0 episodios en los que permitió una sola carrera, no contó con el respaldo ofensivo necesario.

En el plano ofensivo, Lucas Olmos destacó con dos carreras impulsadas, mientras que Obed Fuentes brilló al anotar en dos ocasiones y conectar dos imparables en tres turnos.

Tras el partido, el director de Chiriquí, Edwin del Cid, valoró la capacidad de reacción de su equipo. Explicó que, tras la derrota en el primer juego, el enfoque fue levantar el ánimo de los peloteros en el breve descanso. También resaltó la preparación previa, que incluyó partidos de fogueo ante equipos de categoría preintermedia para enfrentar lanzamientos de mayor velocidad.