Sevilla destituye a Almeyda tras caer al borde del descenso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Sevilla destituyó a Matías Almeyda tras su última derrota y la cercanía al descenso, mientras el club ya busca nuevo entrenador.

El argentino Matías Almeyda fue destituido este lunes como entrenador del Sevilla, equipo al que sólo le separan tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota el sábado ante el Valencia (0-2), con 32 partidos oficiales dirigidos, 29 de ellos en LaLiga EA Sports y 3 en la Copa del Rey, anunció en un comunicado el club.

ℹ️ Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC.



Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026

Almeyda, quien llegó al conjunto del barrio de Nervión el pasado verano, abandona el banquillo sevillista dejando al equipo en una delicada situación clasificatoria, decimosexto con 31 puntos tras 8 triunfos, 7 empates y 14 derrotas, con sensaciones muy negativas y una mala imagen, en especial, en sus encuentros en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

MATÍAS ALMEYDA, DESPEDIDO POR EL SEVILLA 🚨#CentralFOX | El multicampeón con Chivas dejó de ser director técnico del cuadro andaluz; deja al Sevilla peleando el descenso y con la peor defensa de España.https://t.co/19m8TxIvUF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 23, 2026

El Sevilla FC negocia con el técnico Luis García Plaza como posible sustituto, aunque también han sonado otros candidatos como Manolo Jiménez o Diego Martínez, con pasado en la entidad sevillista.