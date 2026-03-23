Panamá, 23 de marzo del 2026

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    Fútbol

    Sevilla destituye a Almeyda tras caer al borde del descenso

    El Sevilla destituyó a Matías Almeyda tras su última derrota y la cercanía al descenso, mientras el club ya busca nuevo entrenador.

    EFE
    Sevilla destituye a Almeyda tras caer al borde del descenso
    Fotografía de archivo (Sevilla, 20 febrero 2026) del argentino Matías Almeyda quien deja de ser entrenador del Sevilla EFE/Archivo / Julio Muñoz

    El argentino Matías Almeyda fue destituido este lunes como entrenador del Sevilla, equipo al que sólo le separan tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota el sábado ante el Valencia (0-2), con 32 partidos oficiales dirigidos, 29 de ellos en LaLiga EA Sports y 3 en la Copa del Rey, anunció en un comunicado el club.

    Almeyda, quien llegó al conjunto del barrio de Nervión el pasado verano, abandona el banquillo sevillista dejando al equipo en una delicada situación clasificatoria, decimosexto con 31 puntos tras 8 triunfos, 7 empates y 14 derrotas, con sensaciones muy negativas y una mala imagen, en especial, en sus encuentros en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

    El Sevilla FC negocia con el técnico Luis García Plaza como posible sustituto, aunque también han sonado otros candidatos como Manolo Jiménez o Diego Martínez, con pasado en la entidad sevillista.

    EFE

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