Shai-Gilgeous Alexander resucita a Oklahoma y empata 2-2 las Finales de la NBA

Estuvieron tres cuartos contra las cuerdas pero en el último resucitaron. Los Oklahoma City Thunder remontaron este viernes por 104-111 ante los Indiana Pacers, gracias a 15 puntos en el cuarto periodo de un brillante Shai-Gilgeous Alexander, y empataron 2-2 las Finales de la NBA.

35 points.

15 in the 4th.

3 steals.



