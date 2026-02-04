Shakira, Enrique Iglesias, Gloria Estefan: ¿Qué otros latinos se han presentado en el Super Bowl?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con los ojos del mundo puestos este domingo en la presentación que tendrá Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX, la cultura latina estará sobre la tarima global. Sin embargo, no es la primera vez que artistas hispanos forman parte de este espectáculo. En la memoria reciente de los aficionados permanece el dúo de Shakira y Jennifer López a inicios de 2020, presentación en la que también participaron Bad Bunny y J Balvin. Aun así, los latinos han sido protagonistas desde mucho antes.

Gloria Estefan

Desde la década de los 90, la cultura latina ya contaba con una representante en el Halftime Show. La cubana Gloria Estefan se presentó ante el mundo durante el Super Bowl XXVI, interpretando sus canciones Live for Loving You y Get on Your Feet sobre una plataforma elevada y rodeada de bailarines, para cerrar el espectáculo en la ciudad de Minneapolis.

La cantante participó nuevamente, esta vez junto a su grupo Miami Sound Machine, en el Super Bowl XXIX en Miami, donde también compartió escenario con Arturo Sandoval, reconocido músico de jazz. El cubano incluso asumió un papel protagónico con un memorable solo de trompeta.

Bajo el lema A Celebration of Soul, Salsa and Swing, Estefan regresó por tercera ocasión al escenario de la NFL cuatro años después, junto a Stevie Wonder y Big Bad Voodoo Daddy. En esta oportunidad cantó en español, interpretando su tema emblemático Oye ante la multitud del Super Bowl XXXIII, celebrado también en la ciudad de Miami.

Cristina Aguilera y Enrique Iglesias

El Super Bowl XXXIV, el primero del nuevo milenio, reunió en Atlanta al español Enrique Iglesias y a la estadounidense de ascendencia ecuatoriana Cristina Aguilera. Juntos interpretaron Celebrate the Future Hand in Hand, como parte de la puesta en escena producida por Disney ese año.

Bruno Mars

Peter Gene Hernández, mejor conocido como el ícono del pop moderno Bruno Mars, nació en Hawái y es hijo de padre puertorriqueño. Mars fue el protagonista del halftime show del Super Bowl XLVIII, donde combinó su energía característica con sus dotes instrumentales, incluyendo una presentación emotiva al piano para interpretar su éxito Just the Way You Are.

Dos años después, Mars regresó para formar parte de la celebración especial encabezada por la banda Coldplay en el Super Bowl 50. En esta ocasión participaron varios artistas de ediciones anteriores, entre ellos Beyoncé y el propio Mars, además del director venezolano Gustavo Dudamel, quien dirigió a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles.

Shakira, Jennifer López, J Balvin y Bad Bunny

La comunidad hispana recuerda la icónica presentación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV, en la que llevaron la herencia latina a millones de televidentes alrededor del mundo. Para acompañarlas en el escenario, invitaron a los cantantes de reguetón J Balvin y Bad Bunny.

Benito Antonio Martínez Ocasio apenas debutaba ese año en el medio tiempo del gran partido. Ahora, seis años después, regresa como protagonista. Contará con la participación de la banda estadounidense Green Day y, sin duda, con más sorpresas preparadas para entretener al mundo entero.