Shakira estrena ‘Dai Dai’, la canción del Mundial de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy estrenaron este jueves ‘Dai Dai’, el tema oficial del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que busca recordar a los niños “que los sueños sí se pueden alcanzar”.

“¡Ya está aquí Dai Dai! ¡La Copa del Mundo de la FIFA 2026 empieza ahora!”, escribió Shakira al publicar la canción, de cuyo videoclip hizo un adelanto a comienzos de mes.

La colombiana compartió el afiche de la canción oficial del Mundial, en el que aparece junto a Burna Boy con el balón de la Copa del Mundo.

“Voy a donar el 100 % de las ganancias de ‘Dai Dai’ para el Fondo de Educación de la FIFA”, agregó Shakira.

El objetivo de esta canción es recaudar 100 millones de dólares al final del Mundial para proporcionar acceso a la educación de calidad y al deporte a niños de todo el mundo.

“La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta juntas (...) El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí”, expresó, por su parte, Burna Boy.

Se espera que la colombiana interprete esta canción en la final del Mundial el próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo en el que también participarán Madonna y el grupo surcoreano BTS.

Aunque la FIFA aún no ha confirmado los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.

Expectativa por el videoclip

En el video de promoción de Dai Dai, publicado a principios de mes, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos del sencillo.

La cantante entra a la hierba del Maracaná llevando un balón ‘Trionda’, oficial del próximo Mundial, que pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de ‘Dai Dai’ con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina o Estados Unidos.

“Oe, oe, oe”, comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el ‘Trionda’ de 2026.

El Waka Waka (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde la colombiana repitió en el de Brasil 2014 con La La La, mientras que su éxito Hips Don’t Lie fue sensación en el 2006 en Alemania.