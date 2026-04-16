Shakti Martínez y Ashley Cerrud dan nuevas preseas a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El surf y el boxeo aportaron dos medallas de bronce para Panamá en esta justa deportiva.

La delegación panameña sumó nuevas preseas este jueves 16 de abril en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con destacadas actuaciones en surf y boxeo, en una jornada que también incluyó actividad para la selección femenina de fútbol Sub-17.

En Playa Venao, Shakti Martínez se colgó la medalla de bronce en la modalidad de shortboard femenino, tras una reñida final en la que fue superada por la brasileña Luara Mandelli por marcador de 8.77 a 8.00.

Con apenas 13 años, Martínez firmó una actuación sobresaliente que le permitió aportar la octava medalla para Panamá en la competencia.

Por su parte, Ashley Cerrud también aseguró una medalla de bronce en la categoría de los 54 kilogramos del boxeo. La panameña disputó las semifinales ante la brasileña Sabrina Lima, combate que fue detenido en el segundo asalto por RSC, resultado que la ubicó en el podio de su división.

Ashley Cerrud derrotó a la brasileña Sabrina Lima. Foto: Cortesía/COP

En el fútbol, la selección femenina Sub-17 de Panamá cayó 2-3 ante Paraguay en la tercera jornada de la fase de grupos. Los goles del equipo nacional fueron anotados por Vera Batista y Kelly Zapata.

Tras este resultado, Panamá disputará el partido por el tercer lugar frente a Colombia, programado para el sábado 18 de abril a las 9:00 a.m.