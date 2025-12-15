Panamá, 15 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Siete defensores panameños están acción en el fútbol europeo

    Humberto Cornejo
    Siete defensores panameños están acción en el fútbol europeo
    Michael Amir Murillo disputa el balón con Maxi Araujo. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

    Después de la recuperación por lesiones de José Córdoba y Michael Amir Murillo, Panamá vuelve a contar con siete defensores panameños activos en el fútbol europeo, lo que refleja el crecimiento que tiene el deporte de este país.

    +info

    Alcaraz, premiado por el mejor punto del año con un globo entre las piernas en Montecarlo Senadora del partido de Milei denuncia a presidente de la AFA ante Conmebol por corrupciónEl técnico del St Johnstone confía en el regreso de Víctor GriffithFlorentino Pérez: ‘La situación gravísima del caso Negreira merece justicia’

    Actualmente, siete zagueros panameños militan en clubes europeos, de los cuales cinco se desempeñan como defensores centrales y dos como laterales, una combinación que ha fortalecido la defensa de la selección durante la era del técnico Thomas Christiansen.

    Entre los centrales se encuentran Andrés Andrade, quien juega en el LASK Linz de Austria; José Córdoba, recientemente recuperado de una lesión, del Norwich City de Inglaterra; Martín Krug, defensor del Levante de España; Edgardo Fariña, que milita en el Pari Nizhny Novgorod de Rusia; y Roderick Miller, quien compite con el PFC Turan Tovuz de Azerbaiyán.

    Por su parte, los laterales panameños en Europa son Michael Amir Murillo, jugador del Olympique de Marsella de Francia, y César Blackman, quien defiende los colores del Slovan Bratislava de Eslovaquia.

    Murillo y Blackman destacan, además, por ser los únicos futbolistas panameños que han disputado la Liga de Campeones de la UEFA.

    Todos estos jugadores han sido parte del proceso de Thomas Christiansen, participando en competencias como la Liga de Naciones de Concacaf, la Copa Oro, la Copa América y las Eliminatorias Mundialistas, consolidándose como una de las generaciones defensivas más numerosas que ha tenido Panamá en el fútbol europeo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre. Leer más
    • CSS anuncia pago de pensiones y bonos especiales a jubilados el 19 de diciembre. Leer más
    • Emiten alerta epidemiológica por aumento de influenza A en la región. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Del poder a los tribunales: los casos que cercan a altos funcionarios del gobierno de Cortizo. Leer más
    • El rol de Ramón Carretero en el envío de petróleo venezolano a Cuba. Leer más