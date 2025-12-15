Siete defensores panameños están acción en el fútbol europeo

Después de la recuperación por lesiones de José Córdoba y Michael Amir Murillo, Panamá vuelve a contar con siete defensores panameños activos en el fútbol europeo, lo que refleja el crecimiento que tiene el deporte de este país.
🔜 #OMASM pic.twitter.com/Qbd0LVcqMy— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 13, 2025
Actualmente, siete zagueros panameños militan en clubes europeos, de los cuales cinco se desempeñan como defensores centrales y dos como laterales, una combinación que ha fortalecido la defensa de la selección durante la era del técnico Thomas Christiansen.
Wir führen zur Pause mit 2:1— LASK (@LASK_Official) December 13, 2025
🔴⚪️GAK 1-2 ⚫️⚪️ASK #GAKASK #ADMIRAL HT pic.twitter.com/dcczVTXDG9
Entre los centrales se encuentran Andrés Andrade, quien juega en el LASK Linz de Austria; José Córdoba, recientemente recuperado de una lesión, del Norwich City de Inglaterra; Martín Krug, defensor del Levante de España; Edgardo Fariña, que milita en el Pari Nizhny Novgorod de Rusia; y Roderick Miller, quien compite con el PFC Turan Tovuz de Azerbaiyán.
Por su parte, los laterales panameños en Europa son Michael Amir Murillo, jugador del Olympique de Marsella de Francia, y César Blackman, quien defiende los colores del Slovan Bratislava de Eslovaquia.
Welcome back, José 🫶 pic.twitter.com/1GfMX4lbcL— Norwich City FC (@NorwichCityFC) December 15, 2025
Murillo y Blackman destacan, además, por ser los únicos futbolistas panameños que han disputado la Liga de Campeones de la UEFA.
🎙 Martin Krug: “Me hizo mucha ilusión vivir el debut con mis compañeros del #AtléticoLevanteUD”— Levante UD (@LevanteUD) December 5, 2025
📝 https://t.co/wytCmNztge pic.twitter.com/SSyJaa3WFX
Todos estos jugadores han sido parte del proceso de Thomas Christiansen, participando en competencias como la Liga de Naciones de Concacaf, la Copa Oro, la Copa América y las Eliminatorias Mundialistas, consolidándose como una de las generaciones defensivas más numerosas que ha tenido Panamá en el fútbol europeo.