Siete defensores panameños están acción en el fútbol europeo

Después de la recuperación por lesiones de José Córdoba y Michael Amir Murillo, Panamá vuelve a contar con siete defensores panameños activos en el fútbol europeo, lo que refleja el crecimiento que tiene el deporte de este país.

Actualmente, siete zagueros panameños militan en clubes europeos, de los cuales cinco se desempeñan como defensores centrales y dos como laterales, una combinación que ha fortalecido la defensa de la selección durante la era del técnico Thomas Christiansen.

Entre los centrales se encuentran Andrés Andrade, quien juega en el LASK Linz de Austria; José Córdoba, recientemente recuperado de una lesión, del Norwich City de Inglaterra; Martín Krug, defensor del Levante de España; Edgardo Fariña, que milita en el Pari Nizhny Novgorod de Rusia; y Roderick Miller, quien compite con el PFC Turan Tovuz de Azerbaiyán.

Por su parte, los laterales panameños en Europa son Michael Amir Murillo, jugador del Olympique de Marsella de Francia, y César Blackman, quien defiende los colores del Slovan Bratislava de Eslovaquia.

Murillo y Blackman destacan, además, por ser los únicos futbolistas panameños que han disputado la Liga de Campeones de la UEFA.

Todos estos jugadores han sido parte del proceso de Thomas Christiansen, participando en competencias como la Liga de Naciones de Concacaf, la Copa Oro, la Copa América y las Eliminatorias Mundialistas, consolidándose como una de las generaciones defensivas más numerosas que ha tenido Panamá en el fútbol europeo.