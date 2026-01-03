Panamá, 04 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Hípica

    Siete ejemplares animarán el primer clásico del 2026 en el Hipódromo Presidente Remón

    El Clásico Año Nuevo (Grado 1) reunirá a siete competidores este domingo 4 de enero, en una jornada de ocho carreras

    Guillermo Pineda G.
    Siete ejemplares animarán el primer clásico del 2026 en el Hipódromo Presidente Remón
    Eagle in Love ganó el Clásico Presidente en 2025 y el Clásico de Año Nuevo 2025. LP/Isaac Ortega

    El Hipódromo Presidente Remón recibirá la disputa del Clásico Año Nuevo (Grado 1), una prueba que contará con siete ejemplares inscritos y que se correrá este domingo 4 de enero sobre una distancia de 1,800 metros, con un premio base de 30 mil dólares.

    La carrera será en homenaje al entrenador Alberto Paz Rodríguez y a sus hijos Alberto Jr., Luis A. y Juan C. Paz Rodríguez De Obarrio, figuras vinculadas históricamente a la hípica panameña.

    La prueba está programada como la sexta del orden dominical, con hora estimada de salida a las 5:00 de la tarde, dentro de una cartelera de ocho carreras que iniciará a las 2:00 p.m.

    Los ejemplares que verán acción en este primer clásico del año son Eagle In Love, con la monta de Lorenzo Lezcano; Takao, guiado por Yonis Lasso; Imperante, con Luis Arango; First Front, montado por Jorge González; Chief Mesa, con Jimmy Carrión; Arrepinchoso, con Ángel Rivas; y Tuto Babe, bajo la conducción de Luis Santos.

    La nómina combina ejemplares con experiencia en pruebas de fondo y jinetes habituales en compromisos de alto nivel, lo que le da atractivo a una carrera que tradicionalmente marca el tono del primer trimestre hípico en Panamá. La distancia de 1,800 metros exigirá fondo, manejo de ritmo y una correcta lectura de carrera, factores que suelen definir este tipo de compromisos clásicos.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Urgente: Reportan bombardeo sobre varios puntos en Caracas, Venezuela. Leer más
    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Estas son las vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente. Leer más
    • Gobierno de Panamá autoriza exportación de material rocoso sin reactivar la mina de Donoso. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más