Siete jugadores con experiencia en Grandes Ligas lideran la selección panameña para el Premier 12

Panamá llevará una selección con siete jugadores con experiencia en las Grandes Ligas al torneo Premier 12, que se desarrollará del 9 al 24 de noviembre.

La mayoría de estos atletas son lanzadores, entre ellos Jaime Barría, Darío Agrazal, Alberto Baldonado, Enrique Burgos y Severino González.

Las otras dos figuras con paso en Las Mayores son los jugadores de cuadro Johan Camargo y Rubén Tejada.

A estos se le suman peloteros de gran experiencia en el béisbol rentado como Alberto Guerrero, Steven Fuentes, Kenny Hernández y Luis Castillo. Además del prospecto José Ramos.

Para este certamen Mayorga estará acompañado Luis Caballero, Gabriel Luckert, Rodrigo Vigil, Ashley Ponce, Dimas Ponce, Cirilo Cumberbatch, Juan Caballero y Pacífico León.

En este certamen, la novena istmeña quedó en el grupo A con México, Estados Unidos, Venezuela, Países Bajos y Puerto Rico; mientras en el grupo B están Japón, Corea del Sur, Taiwán, Cuba, República Dominicana y Australia.

El elenco nacional debutará contra Países Bajos, en el estadio Panamericano, en Jalisco, México.