Simeone: ‘La gente es importantísima, determinantes son los futbolistas’

Simeone confía en su equipo ante el Barça, resalta la fe, la autocrítica y el papel determinante de los futbolistas en semifinales.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este miércoles “el equipo” que tiene como argumento para creer en la clasificación para la final de la Copa del Rey contra el Barcelona, apuntó que la “gente es importante”, pero los futbolistas son “determinantes”, y remarcó que “siempre” tiene “fe en todo” lo que hace.

“La gente es importantísima. No determinante, sí importantísima. Determinantes son los futbolistas. Nosotros tenemos que bajar al terreno de juego ese entusiasmo y esa energía que el otro día apareció en el estadio y estuvo durante todo el tiempo. Necesitamos tener un estadio como normalmente ha sido y poder transmitirles desde abajo buena energía para que la gente pueda tener un buen partido”, proclamó en rueda de prensa.

“Yo tengo fe siempre, no mañana. Tengo fe en todo lo que hago, en todo lo que genero y en todo lo que me pasa en mi vida. Vivo de esa manera, teniendo fe. Es un rasgo que hemos logrado transmitir al Atlético de Madrid y, evidentemente, nuestra gente también tiene fe de toda la vida, no desde que llegué”, expresó el técnico tras el entrenamiento matutino.

“Necesitamos hacer un buen partido. Es la tercera semifinal que vamos a jugar de la Copa del Rey, no conozco otro camino para llegar a la final que insistir y allá vamos”, continuó Simeone, que tiene el objetivo de ganar el partido.

El Barcelona es su adversario. “Si te encuentras con transiciones rápidas son peligrosos, si te encuentras con su juego asociativo son peligrosos… Está claro que sacarle la pelota todo el tiempo no puedes, porque tiene una presión buena en tu campo, pero debemos usar ese camino y esperemos poder materializarlo en el juego”, analizó Simeone, que destacó los logros de Hansi Flick.

Entre lo conseguido por el técnico con el Barcelona, el ‘Cholo’ resaltó aspectos como “mantener continuamente su línea adelantada”, la presión asfixiante y convencer a los futbolistas de jugar con riesgo.

Simeone “continuamente” hace autocrítica. “El espacio del entrenador es el más criticable, porque todos los partidos no son perfectos. El partido con el Betis pudo rozar la perfección, pero para mi gusto los primeros 15 minutos fueron regulares”.

“Sabemos las necesidades que tenemos para mejorar, para ayudar a los futbolistas a tener más herramientas para progresar y generar situaciones que nos faltan”.

Es el décimo partido del Atlético en un mes. Y sólo el segundo de febrero.

Simeone lo gestiona “intentando tener en cada partido a los futbolistas frescos” e ir trabajando con los que menos juegan.

“Para eso necesitamos la plantilla. Tenemos dos partidos más de Champions y los futbolistas tienen un gran trabajo y predisposición”.

Sobre Álex Baena, explicó: “A veces por decisión técnica, pero la mayoría es porque uno lo ve que ha dado todo”.

Y habló del centro de la defensa: Marc Pubill, Hancko y Robin Le Normand aportan velocidad para los duelos en los espacios.