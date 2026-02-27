Sin Jhivvan, Panamá con obligación y urgencia de visita en la Arena Roberto Durán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección nacional de baloncesto afronta este viernes un compromiso determinante cuando se mida a Cuba desde las 8:00 p.m. en la Arena Roberto Durán, en un duelo marcado por la inesperada localía, las ausencias de tres titulares, el debut en el banquillo y la necesidad inmediata de sumar su primera victoria en la ventana.

El equipo dirigido por el puertorriqueño Nelson Colón llega con un panorama retador en su debut, sin figuras con presencia en la pintura como Ricky Lindo Jr. y Akil Mitchell, además de la baja de último momento de Jhivvan Jackson, quien sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el entrenamiento del miércoles.

Jhivvan Jackson, nacido en Puerto Rico, milita en el San Pablo Burgos español. LP/Isaac Ortega

La ausencia de Jackson obligó a un movimiento en el roster. En su lugar fue convocado Luis Rodríguez, panameño nacido en las afueras de Los Ángeles y actual jugador del Sesi Franca en Brasil.

Su inclusión responde también a las normas de elegibilidad internacional, que establecen que solo un jugador nacionalizado —es decir, con pasaporte adquirido después de los 18 años— puede formar parte del equipo en un roster de 12. Bajo ese criterio, Rodríguez entra en lugar de Jackson.

Durante la semana, Colón dejó clara la identidad que busca implementar en el equipo. El técnico ha insistido en un estilo más dinámico, enfocado en correr la cancha, aprovechar las transiciones y tomar decisiones ofensivas con agresividad. Una idea que ha sido bien recibida dentro del grupo.

El base Iverson Molinar también se refirió al momento que vive la selección y a las expectativas para esta ventana.

“Tenemos un buen equipo y las expectativas están muy altas. Queremos jugar nuestro juego, estar cómodos en la cancha y darlo todo con energía, tanto los titulares como los que vienen de la banca”, señaló el armador.

En la misma línea, el veterano Trevor Gaskins fue directo sobre la urgencia del resultado.

“Tenemos que ganar ese primer juego, no importa si es por dos puntos o treinta. Tenemos que ganar, sí o sí”, afirmó el escolta, quien además destacó la importancia de mantener la concentración y ejecutar el plan durante todo el partido.

Eric Romero milita actualmente en el baloncesto uruguayo. Archivo

El posible quinteto titular de Panamá estaría conformado por Molinar en la conducción, Gaskins como escolta, Rodríguez en el alero, junto a Ernesto Oglivie y Eric Romero en la pintura.

Por su parte, Cuba realizó su entrenamiento este jueves por la noche en la Arena Roberto Durán, escenario que será su casa en esta ventana debido a la crisis energética que atraviesa la isla, provocada en gran medida por la falta de combustible. La imposibilidad de garantizar las condiciones organizativas en La Habana obligó al traslado de sus partidos como local a Ciudad de Panamá.

El encuentro, que inicia a las 8:00 de la noche, contará con boletos que oscilan entre los 8 y 60 dólares y al mediotiempo cantará el artista de género urbano Valentino.