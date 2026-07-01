Sin margen de error: Panamá se juega la vida ante Cuba en el Roberto Durán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección dirigida por Nelson Colón depende de sí misma para seguir soñando con regresar a un Mundial de baloncesto tras dos décadas.

La selección nacional de baloncesto de Panamá afrontará este jueves un duelo vital cuando reciba a Cuba desde las 8:40 p.m. en la Arena Roberto Durán, con la clasificación a la fase final de las eliminatorias FIBA Américas para el Mundial de Catar 2027 al alcance de la mano.

El quinteto dirigido por el puertorriqueño Nelson Colón llega con marca de 1-3 y ocupa el tercer lugar del grupo D, mientras que Cuba es último con récord de 0-4. La ecuación es sencilla: Panamá avanzará si derrota a los cubanos o incluso si pierde por menos de tres puntos, gracias a la ventaja obtenida en el partido de ida, cuando se impuso 84-81 en febrero.

Ernesto Oglivie lanza el balón a la canasta ante la presencia de varios jugadores cubanos durante el partido entre Cuba y Panamá por las eliminatorias mundialistas. Cortesía/Fepaba

El objetivo es evitar cualquier tipo de drama y asegurar el boleto con una victoria frente a su afición antes de recibir el domingo a Argentina en el cierre de esta primera fase.

La importancia del compromiso no pasó desapercibida para Colón, quien destacó que el equipo llega mucho mejor preparado que en la segunda ventana clasificatoria.

“Esta es la segunda semana de entrenamiento que llevamos. Ha sido algo muy positivo. La integración y cómo estamos proyectándonos para esta ventana es bien diferente a lo que pasó en la primera ventana. Lo que sembramos entonces lo estamos recogiendo ahora”, explicó el entrenador.

Cambios en el equipo

El técnico boricua considera que el crecimiento individual de varios jugadores en ligas del extranjero fortalece el colectivo.

“A medida que tú creces individualmente, crece el grupo colectivamente. Tenemos varios jugadores participando en ligas muy competitivas y eso nos da una ventaja”, señaló.

Colón también confirmó dos bajas sensibles para esta ventana. Luis Santos quedó fuera tras sufrir una lesión durante su preparación física, mientras que Akil Mitchell no recibió autorización de su club en Japón para incorporarse a la selección. Sobre Ernesto Oglivie, indicó que no hubo una respuesta clara respecto a su disponibilidad.

La novedad es el regreso del pívot Ricky Lindo Jr. y cabe resaltar que el escolta Jhivvan Jackson volvera a estar ausente ya que está en pleno proceso de recuperación luego de lesionarse días antes del primer duelo contra los caribeños.

Ricardo Lindo (Izq.) de Panamá disputa un balón con Santiago Vescovi de Uruguay. EFE

A pesar de esas ausencias, el entrenador se mostró optimista con el grupo disponible y destacó la incorporación del joven Jordan Williams, de quien resaltó su inteligencia de juego, capacidad de tiro y disposición para integrarse rápidamente al sistema.

Salir a ganar

El mensaje del cuerpo técnico es claro: toda la concentración está puesta en Cuba.

“Tenemos que mentalizarnos primero en lo que va a ser Cuba. Ese partido es el que nos abre la puerta para seguir avanzando. Vamos a tratar de hacer todo lo posible por ganar ese partido en casa y celebrar aquí nuestra clasificación”, afirmó Colón.

Uno de los líderes del equipo, Trevor Gaskins, también hizo énfasis en mantener el enfoque únicamente en el rival del jueves.

“Son dos juegos muy importantes, pero primero es Cuba y tenemos que enfocarnos en ellos. Ya corregimos las cosas que teníamos que corregir y esperamos estar listos para el jueves”, comentó el escolta.

Gaskins aprovechó además para enviar un mensaje directo a la afición panameña.

“La gente aquí en Panamá, por favor, venga a apoyarnos. Ustedes también son importantes en este proceso y necesitamos todo ese apoyo el jueves y el domingo”, expresó.

Boletos a la venta

La Arena Roberto Durán tendrá capacidad para 10 mil espectadores. Al cierre de esta nota todavía quedaban disponibles algunas entradas VIP por 30 dólares, mientras que las localidades courtside ya estaban agotadas. También permanecían a la venta boletos de butaca por 10 dólares y de entrada general por 8 dólares.

Atención al rival

Del otro lado estará una selección cubana que también juega una final. El conjunto dirigido por Onel Planas necesita ganar para mantener opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda. Los caribeños llegan con cuatro derrotas consecutivas y una plantilla muy renovada, con promedio de edad de apenas 23 años y una apuesta marcada por la velocidad y las transiciones rápidas.

Sin embargo, Cuba también afronta importantes ausencias. No contará con jugadores experimentados como Jasiel Rivero, Howard Saint-Ross, Yoel Cubillas y Marlon Díaz, lo que obligará a sus jóvenes talentos a asumir un enorme reto en Ciudad de Panamá.

Escenario de clasificación

En caso de clasificar, Panamá avanzará a la fase final junto a los otros dos mejores equipos del grupo D para enfrentarse a los tres clasificados del grupo B, integrado por Canadá, Puerto Rico, Jamaica y Bahamas.

En esa instancia no volverá a medirse con Argentina (3-1) ni Uruguay (4-0) y arrastrará los resultados obtenidos en esta primera fase, por lo que, de momento, iniciaría esa ronda con balance de 0-3.

Los tres mejores equipos del grupo combinado obtendrán el boleto directo al Mundial de Catar 2027, mientras que el cuarto disputará un repechaje por el séptimo boleto continental.