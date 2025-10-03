Sin pena ni gloria: Panamá perdió ante Corea del Sur y quedó fuera del Mundial Sub-20

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol Sub-20 de Panamá perdió este viernes ante la República de Corea del Sur 2-1, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025. Con la derrota, los canaleros quedaron eliminados en fase de grupos.

Desde antes del inicio se sabía que solo valía ganar. Un empate no servía de nada y, por ello, Panamá salió a la cancha con un planteo ofensivo que no supo ejecutar a la altura de las circunstancias.

La primera situación de peligro fue para Corea, que al minuto 15 probó con un tiro libre que logró desviar a tiempo el arquero Cecilio Burgess.

⏱️15' de partido.



Atajadón de Cecilio Burgess para mantener el cero en el arco de #PanamáSub20🇵🇦



🇵🇦 0-0 🇰🇷



🏆 U20WC

🏟️ Elías Figueroa

— FEPAFUT (@fepafut) October 3, 2025

Tres minutos después, Panamá tuvo su mejor ocasión de la primera parte, con un centro que cruzó todo el área chica y por poco no logró conectar Kevin Walder.

⏱️17' de partido.



Kevin Walder por poco anota para los nuestros.



🇵🇦 0-0 🇰🇷



🏆 U20WC

🏟️ Elías Figueroa

— FEPAFUT (@fepafut) October 3, 2025

Seis minutos después llegó el primer balde de agua fría: Kim Hyun-min abrió el marcador con un potente disparo y las opciones de clasificación se fueron alejando para Panamá.

Aunque Panamá tuvo mayor posesión de balón en el primer tiempo, se fue al descanso perdiendo por la mínima.

En el inicio del complemento, Panamá mostró mejor reacción y su actitud fue premiada rápidamente: Kevin Walder igualó las acciones al minuto 52, desatando la algarabía en el banquillo panameño.

¡GOOOOOOOOOOOOOLL ⚽️⚽️⚽️⚽️!



Kevin Walder anota el empate para #PanamáSub20🇵🇦 al 52 de partido.



🇵🇦 1-1 🇰🇷



🏆 U20WC

🏟️ Elías Figueroa

— FEPAFUT (@fepafut) October 3, 2025

La alegría, sin embargo, fue efímera. Seis minutos después (58’), Shin Min-ha devolvió la ventaja a Corea del Sur con el segundo tanto del encuentro.

Los panameños salieron a buscar el empate, pero los coreanos supieron manejar mejor los tiempos. A pesar de la actitud, Panamá no volvió a generar ocasiones claras.

La más cercana llegó al minuto 76, cuando el árbitro revisó un posible penal por mano dentro del área a favor de Panamá. Tras varios minutos de revisión, decretó que no hubo infracción y, por ende, no se sancionó penal.

⏱️75' de partido.



Tras la revisión, el arbitro señala que no hay penal.



🇵🇦 1-2 🇰🇷



🏆 U20WC

🏟️ Elías Figueroa

— FEPAFUT (@fepafut) October 3, 2025

El tiempo se esfumó y Panamá no logró reaccionar, quedando eliminado en fase de grupos de un Mundial Sub-20 por sexta vez en su historia.

En el otro partido del grupo, Ucrania venció 2-1 a Paraguay y se quedó con el primer lugar. Por diferencia de goles, Paraguay clasificó segundo, mientras que Corea del Sur, con cuatro puntos, deberá esperar resultados en otros grupos para definir su destino.