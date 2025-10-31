Panamá, 31 de octubre del 2025

    TENIS

    Sinner, a dos pasos del número 1

    EFE
    Jannik Sinner quedó a dos victorias de retornar temporalmente al número uno del mundo tras derrotar a Ben Shelton en los cuartos de final del Masters 1000 de París. EFE/EPA/Mohammed Badra

    Nada detiene al italiano Jannik Sinner, que en su partido número 400 en el circuito se impuso al estadounidense Ben Shelton, por 6-3 y 6-3, y se clasificó para las semifinales del Masters 1000 de París, un torneo que si gana este domingo le propulsará al número 1 del mundo en detrimento del español Carlos Alcaraz.

    Pese a quejarse de algunas molestias en la espalda, el transalpino consiguió su vigésimo cuarto triunfo consecutivo bajo techo, el séptimo seguido frente a un Shelton, sexto del mundo, que buscaba la victoria más importante de su carrera ante el actual número 2 del ránking.

    Pero el partido tuvo un único sentido y Sinner se planta en semifinales sin haber perdido un set y con una gran sensación de poderío, la misma que le llevó el pasado domingo a levantar el trofeo de Viena. Desde su victoria en Wimbledon, solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada.

    En busca de su primer Masters 1000 del año, el quinto de su carrera, Sinner se medirá contra el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev, tercero del mundo, y el ruso Daniil Medvedev, en una reedición de la final de 2020 en París que acabó con victoria del segundo.

    Sinner se convirtió en el primer italiano que alcanza las semifinales de un torneo ATP por cuadragésima tercera vez. El récord de 42 lo compartía hasta ahora con Fabio Fognini y Adriano Panatta.

    Una marca que consiguió en un torneo que, hasta ahora, no se le había dado bien al italiano, que solo había ganado un partido en sus tres pasadas ediciones del Masters 1000 de París.

    Si levanta el trofeo el domingo, arrebatará el número 1 del mundo a Alcaraz, pero mantenerlo hasta final de temporada no será fácil. Él mismo lo consideró “imposible”.

    Sinner defenderá 1500 puntos en el Torneo de Maestros de Turín, que ganó el año pasado, mientras que Alcaraz apenas defiende 200, por lo que todo apunta a que el español acabará número 1 por segunda vez en su carrera, tras 2022.

    La otra semifinal del Masters 1000 de París enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime, noveno favorito, verdugo del monegasco Valentin Vacherot (6-2, 6-2), contra el kazajo Alexander Bublik, que se impuso al australiano Alex de Miñaur por 6-7 (5), 6-4 y 7-5.

    EFE

    Agencia de noticias


