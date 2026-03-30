Sinner acecha a Alcaraz antes del duelo clave en Montecarlo

Carlos Alcaraz prepara en El Palmar el Masters 1000 de Montecarlo, donde defiende el título y acude como número 1 del mundo, aunque con el italiano Jannik Sinner al acecho tras sus triunfos en Indian Wells y Miami, ya que una final en Mónaco con victoria del italiano podría arrebatarle el liderato.
Este lunes Alcaraz se entrenó con Martín Landaluce en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar con la mente puesta en Montecarlo, torneo que se disputará del 5 al 12 de abril y en el que defenderá el título ganado el año pasado.
🎾 Sorpresa en El Palmar— La 7 Deportes (@la7deportes) March 30, 2026
👀 Martín Landaluce entrena este lunes con Carlos Alcaraz en la Real Sociedad Club de Campo
🔥 Talento joven, junto al número 1
📹: @clubcampomurcia pic.twitter.com/IHmczG6yv9
Alcaraz, de 22 años, lidera el ranking con 13,590 puntos pese a caer en Miami, torneo en el que Sinner fue campeón tras vencer a Jiri Lehecka.
El italiano, de 24 años, acumula 12,400 puntos y está cada vez más cerca del liderato, tras haber reducido una diferencia que superaba los 3,000 puntos.
En este momento, Sinner está a solo 1,190 puntos de Alcaraz y en Montecarlo podría sumar otros 1,000 puntos, lo que aumentaría la presión sobre el español.
En el supuesto de que Sinner mantenga su racha, podría salir de Mónaco con 13,400 puntos, muy cerca de los 13,590 de Alcaraz.
Todo lo que no sea revalidar el título supondría un riesgo para el liderato del murciano, ya que una final con victoria de Sinner provocaría el sorpaso en el ranking ATP.
Al margen de las cuentas, el pupilo de Samuel López continúa preparándose intensamente en casa, compartiendo pista con Martín Landaluce, quien roza el top 100 tras su gran actuación en Miami.