Sinner arrasa y roza récord histórico en Miami

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Jannik Sinner avanzó a semifinales en Miami, extendiendo su racha a 30 sets consecutivos y acercándose al histórico ‘Sunshine Double’.

El italiano Jannik Sinner se clasificó este jueves a las semifinales del Masters 1000 de Miami y extendió a 30 el número de sets consecutivos ganados en torneos de esta categoría, después de pasar por encima del estadounidense Frances Tiafoe.

Sinner, número 2 del mundo, superó a Tiafoe, número 20, por 6-2 y 6-2 en 1 hora y 11 minutos, para seguir soñando con el ‘Sunshine Double’, que consiste en ganar Indian Wells y Miami en un mismo año.

El italiano sería el octavo tenista masculino en lograrlo, tras nombres como Roger Federer y Novak Djokovic.

El récord anterior, de Novak Djokovic, data de 2016.

Además, Sinner prolongó su racha a 30 sets consecutivos ganados en Masters 1.000, iniciada en París el año pasado y ampliada en Indian Wells.

Este jueves, Tiafoe no fue rival, ya que Sinner sumó 13 saques directos, ganó un 84 % con su primer servicio y no enfrentó bolas de rotura.

Sinner rompió el saque en el primer juego y volvió a quebrar con 1-3, dominando completamente el primer set.

El segundo set siguió el mismo patrón, con otra rotura temprana y sentencia final con su saque.

Tiafoe apenas salvó 3 de las 7 bolas de ‘break’ y se le vio desesperado, incluso lanzando su raqueta al suelo.

Sinner disputará su cuarta semifinal en cinco participaciones en Miami ante el ganador entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev.

La victoria también le acerca en el ranking a Carlos Alcaraz, pudiendo reducir la diferencia a 1.190 puntos si gana el torneo.

“Estoy muy contento... Miami es un torneo muy especial para mí”, dijo Sinner.