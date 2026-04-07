Panamá, 07 de abril del 2026

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    Sinner avanza en MonteCarlo y sigue imparable

    Sinner dominó a Ugo Humbert en Montecarlo y extendió su racha ganadora, confirmando su gran momento en el circuito y su amenaza al número uno.

    EFE
    Sinner avanza en MonteCarlo y sigue imparable
    Jannik Sinner venció en sets corridos al francés Ugo Humbert en su estreno en el Abierto de MonteCarlo. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

    El italiano Jannik Sinner no acusó el trasvase de la pista dura a la tierra y ganó con autoridad, en 64 minutos, al francés Ugo Humbert, por 6-3 y 6-0, para alcanzar el segundo tramo del Masters 1000 de Montecarlo.

    El transalpino, segundo del mundo, que alcanzará la cima del ránking si vence la competición, alargó a dieciocho victorias seguidas en torneos Masters 1000.

    Sinner, que no jugó en Montecarlo el pasado año por estar suspendido por dopaje, ganó semanas atrás los Masters 1000 de Indian Wells y Miami y su puesta en escena en el torneo monegasco le mantuvo en la misma línea.

    El jugador de San Cándido se medirá en segunda ronda al ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo y el checo Tomas Machac. Solo cedió tres juegos el jugador italiano que acumula veinte victorias en lo que va de ejercicio.

    Sinner arrasó en el primer set y se mostró prácticamente imbatible en el segundo y solo perdió seis puntos para asegurar su pase a la tercera ronda en Montecarlo por cuarto año consecutivo. El número 2 del mundo suma ahora 36 sets ganados seguidos en torneos Masters 1000, tras sus victorias en París la temporada pasada y en Indian Wells y Miami el mes pasado.

    Apenas nueve días después de convertirse en el primer jugador en completar el “Sunshine Double” sin perder un solo set, el joven de 24 años mantuvo ese impulso en tierra batida con una contundente victoria que le alarga su presencia en Montecarlo.

    EFE

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