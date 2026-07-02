Sinner avanza sin brillo al superar a Nuno Borges

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sin llegar al límite de la primera ronda, cuando necesitó los cinco sets para sobrevivir ante el serbio Miomir Kecmanovic, pero sin el brillo de un número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner sacó adelante su compromiso ante el portugués Nuno Borges por 7-6(4), 7-6(2) y 6-4.

Ya está en tercera ronda el jugador de San Cándido que sumó ante el luso, al que había ganado antes, en Sofía en el 2022, en el único precedente entre ambos, su novena victoria seguida en el All England Club. A las siete que le llevaron al título el pasado curso ha unido las dos que acumula en este 2026, donde transita con la condición de gran favorito.

No deleita todavía Sinner que suele ir de menos a más en las competiciones, sobre todo en los eventos de dos semanas. Ya pasó el trago el lunes, contra Kecmanovic y frente a Borges, un rival menor, tuvo momentos de apuro que superó. Especialmente en los dos primeros sets, resueltos en el desempate, y sobre todo en el tercero donde llegó a tener una desventaja de dos juegos. Borges, de hecho, sacó para ganar el parcial, con 5-3, e igualar el choque. Fue ahí donde reaccionó Sinner que dio la vuelta a la situación, remontó y ganó la manga.

Sinner no necesitó apurar más de los tres sets de rigor y poco más de dos horas y media para atravesar la segunda ronda y acercarse a revalidar el trofeo y erigirse en el jugador italiano con más partidos ganados, noventa y cinco, en Grand Slam.

“Estoy contento; en los primeros dos sets hemos servido muy bien los dos. No he tenido mucho control, hay un par de cosas que mejorar. Seguramente en el primer partido he sentido la falta de partidos jugados, este tipo de partidos me han ayudado. El jueves es el día de descanso y el martes no he hecho mucho después del partido duro del lunes. Veremos”, indicó sobre la pista el italiano.

El campeón del Masters de Augusta, Rory McIlroy fue testigo de excepción en la pista central del All England Club, con la chaqueta verde puesta. “¿Cómo es jugar delante de los campeones de la Ryder? No soy tan bueno como Carlos (Alcaraz) en golf, yo golpeo todo menos la pelota. Jugar delante de estos campeones ha sido fantástico”, dijo Sinner que aspira a convertirse en el décimo jugador de la Era Abierta en revalidar un título de Wimbledon, solo dos años después de que Alcaraz se uniera a esta lista.

Sinner aprovechó su superioridad en el tercer set. La rápida rotura le dio un desequilibrio y un sosiego que fue determinante para cerrar el triunfo y situarse en tercera ronda.