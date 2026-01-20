Sinner avanza sin sobresaltos y debuta con autoridad en Australia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jannik Sinner debutó con autoridad en el Abierto de Australia 2026, venciendo a Hugo Gaston en dos sets antes del retiro del francés por lesión.

El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, avanzó a la segunda ronda del Abierto de Australia 2026 sin mayores contratiempos, tras vencer al francés Hugo Gaston en 67 minutos, por un marcador de 6-2 y 6-1 (RET.). El francés se vio obligado a retirarse antes de iniciar el tercer set.

En el inicio del partido, el italiano se mostró un poco irregular, algo lógico luego de nueve semanas alejado de las canchas y de la competencia oficial. En su primer juego de servicio, Sinner enfrentó tres puntos de quiebre consecutivos, tras perder los primeros tres puntos del partido. Ese sería el único momento de dudas para el bicampeón defensor.

Sinner respondió con el carácter propio de un jugador de su jerarquía, salvando los tres break points, dos de ellos con ‘aces’, evitando el quiebre y apagando cualquier impulso anímico del francés. El desenlace de ese primer juego comenzó a desconcertar a Gaston.

A partir del sexto juego del primer set, con Sinner arriba 3-2 y recibiendo, la balanza se inclinó definitivamente. El italiano aumentó la intensidad, presionó el saque de su rival y consiguió el quiebre para ponerse 4-2. Desde ahí, el dominio fue total: ganó los dos juegos siguientes y cerró el parcial 6-2.

Si el primer set fue competitivo en su arranque, el segundo fue de un solo lado. Desde el inicio quedó en evidencia que Gaston no estaba físicamente al cien por ciento, mostrando dificultades de movilidad y menor fluidez con el servicio.

Lejos de desconcentrarse, Sinner puso el pie en el acelerador, defendió con solvencia su saque y fue implacable al resto, tomando ventaja de 5-0 y encadenando nueve juegos ganados de forma consecutiva.

Antes de ser blanqueado, Gaston logró cortar la racha y ganó el sexto juego del set para poner el 5-1. Sinner cerró el parcial no sin cierta resistencia, pero con autoridad, para colocarse dos sets arriba tras 67 minutos de acción.

Al momento de iniciar el tercer set, Hugo Gaston decidió retirarse del partido, presumiblemente por lesión. Sinner, quien ya ha vivido situaciones similares —incluido su retiro en la final del Másters de Cincinnati 2025 ante Carlos Alcaraz—, se acercó de inmediato a consolar al francés, gesto que fue aplaudido por el público australiano.

Con este triunfo, Sinner extiende su racha a 15 victorias consecutivas en el Abierto de Australia, torneo en el que no pierde desde la cuarta ronda de 2023, y arranca con paso firme su camino rumbo al tricampeonato. Aún es temprano para pensar en un tercer título en Melbourne y un quinto Grand Slam, pero hoy el italiano dejó claro por qué es uno de los grandes favoritos a levantar el trofeo.