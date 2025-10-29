Panamá, 29 de octubre del 2025

    TENIS

    Sinner brilla en París y avanza con paso firme

    EFE
    Jannik Sinner le ganó a Zizou Bergs en el Masters 1000 de París. EFE/Teresa Suarez

    El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, avanzó sin temblar en su debut en el Masters 1000 de París, el último del año, contra el belga Zizou Bergs (41 del mundo), 6-4 y 6-2 en 1 hora y 29 minutos, y se medirá contra el argentino Francisco Cerúndolo.

    No le tembló el pulso al transalpino, que llegaba con el trofeo de Viena recién conquistado el pasado domingo, también bajo techo, condiciones en las que encadena 22 triunfos consecutivos, lo que lo convierte en el máximo favorito para la victoria final.

    Más aún tras la derrota en primera ronda de Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, lo que le abre la puerta para recuperar el liderato del ranking, algo que conseguirá si levanta el trofeo el 2 de noviembre.

    El italiano Jannik Sinner, en acción durante su partido frente al belga Zizou Bergs en el torneo Masters de París en Nanterre, a las afueras de París. EFE/Teresa Suarez

    Aunque será difícil mantenerlo tras el Trofeo de Maestros de Turín, donde defiende 1.500 puntos, frente a los 200 de Alcaraz, que tiene todo a su favor para cerrar el año como número 1 por segunda vez en su carrera, tras 2022.

    Por ahora, Sinner avanza sólido en un torneo donde sus resultados han estado muy por debajo de su prestigio. Contra Bergs, el italiano consiguió su segunda victoria bajo el techo de París en cuatro participaciones.

    Fue en 2023 en un partido que acabó a altas horas de la madrugada y que motivó que, al día siguiente, Sinner decidiera abandonar para preservar sus opciones de hacer una buena actuación en Turín.

    El italiano Jannik Sinner, en acción durante su partido frente al belga Zizou Bergs en el torneo Masters de París en Nanterre, a las afueras de París. EFE/Teresa Suarez

    Ahora busca su quinto título Masters 1000, el primero de esta temporada marcada por su suspensión por dopaje en primavera, pero en la que ha jugado las finales de los cuatro Grand Slam y ha ganado dos: Australia y Wimbledon.

    Su próximo rival será un Cerúndolo al que ha derrotado en tres de los cinco duelos entre ambos, el último este mismo año en el Masters 1000 de Roma, donde regresó a la competición tras purgar una sanción por dopaje.

    El argentino firmó una trabajada victoria contra el serbio Miomir Kecmanovic (53 del mundo), 7-5, 1-6 y 7-6(4), en 2 horas y 28 minutos.

    El italiano Jannik Sinner, en acción durante su partido frente al belga Zizou Bergs en el torneo Masters de París en Nanterre, a las afueras de París. EFE/Teresa Suarez

    Cerúndolo, que nunca ha superado los octavos de París, tuvo que emplearse a fondo para derrotar a un rival correoso, tras entregar casi sin lucha el segundo set, donde desperdició cuatro bolas de rotura.

    EFE

    Agencia de noticias

