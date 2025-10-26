Panamá, 26 de octubre del 2025

    TENIS

    Sinner conquista con sufrimiento su cuarto título del año en Viena tras remontar a Zverev

    EFE
    Jannik Sinner. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

    El italiano Jannik Sinner, el número dos del mundo, conquistó este domingo su cuarto título de la temporada al adjudicarse el torneo ATP 500 de Viena, donde venció en la final al alemán Alexander Zverev, al que tuvo que doblegar en tres sets (3-6, 6-3 y 7-5) después de perder el primero.

    Sinner, que partía como principal cabeza de serie del torneo, tuvo que emplearse a fondo para derrotar a Zverev, además de soportar molestias en la parte trasera del muslo durante la tercera manga que le hicieron cojear ligeramente en algunos momentos del juego.

    Tras ganar este año dos grandes, en Australia y Wimbledon, y en Pekín el pasado día 1, el tenista italiano repitió su triunfo en Viena de hace dos años para afrontar con moral alta el Masters 1000 de París, el último de este curso, que comienza esta semana con la participación del español Carlos Alcaraz, donde tiene opciones matemáticas de arrebatarle el número uno del mundo.

    Con el de este domingo, son ya 22 los títulos de Sinner en su carrera y enlaza 21 victorias en pista dura, además de convertirse en el primer jugador que disputa ocho finales seguidas en el circuito desde que Novak Djokovic lo hiciera hace una década.

    Zverev, de 28 años y número tres del mundo, afrontaba la final con una estadística favorable: de los siete enfrentamientos entre ambos, cuatro habían sido suyos por tres del italiano, aunque los dos últimos fueron para Sinner.

    En el primer set, el alemán se mostró muy sólido, a pesar de que en su primer saque tuvo que salvar una bola de ruptura.Zverev golpeó primero al romperle el saque a Sinner y ponerse 3-1, una ventaja que mantuvo hasta el final gracias a su saque y a su resistencia ante el juego del número dos del mundo.

    Con Sinner herido, el italiano pasó al ataque, acumuló golpes ganadores y recurrió a la dejada para cambiar la dinámica del partido.La mejora en su juego le permitió robar el saque a Zverev y ponerse 2-0, una ventaja que mantuvo hasta igualar el partido a un set.

    En el set definitivo, la balanza se equilibró y ambos jugadores mostraron su mejor repertorio en busca del título, que en el caso de Zverev habría sido su segundo de la temporada tras ganar en Múnich en abril.

    Con 2-2, el alemán salvó dos bolas de ruptura, mientras Sinner mostraba molestias en el muslo izquierdo, después de haberse retirado con calambres en Shanghái a mediados de octubre.

    Pero cuando su físico parecía comprometer su rendimiento, el italiano se sobrepuso y dio el golpe definitivo al romper el saque de Zverev y ponerse 6-5, gracias a un revés paralelo sobresaliente con el que cerró el partido y se embolsó el cheque de medio millón de euros como vencedor del ATP 500 de Viena.

    EFE

    Agencia de noticias

