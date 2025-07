Sinner derroca a Alcaraz y conquista su primer Wimbledon

El italiano Jannik Sinner derrocó a Carlos Alcaraz y evitó el tercer Wimbledon consecutivo del español (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4).

S1NNER 🏆



World No.1 Jannik Sinner defeats Carlos Alcaraz to claim his first Wimbledon title 🇮🇹 pic.twitter.com/s9wjDI1gZS — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

“Has hecho un torneo increíble, gracias por ser el jugador que eres. Es muy difícil jugar contra ti. Me voy a quedar este trofeo que tú ya tienes dos”, dijo con buen humor el de San Cándido.

“Es increíble estar en esta posición de campeón. Estábamos hablando antes del partido que nunca me hubiera imagino estar aquí cuando era joven, era solo un sueño. Ahora estoy viviendo mi sueño”, añadió.

Jannik Sinner is a Wimbledon champion 🇮🇹



The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Sinner aumentó su ventaja al frente de la clasificación ATP tras el triunfo contra español en la final de Wimbledon disputada este domingo.

Sinner, con la victoria, ha mejorado el resultado cosechado el año pasado, cuando hizo cuartos de final perdiendo frente a Daniil Medvedev, por lo que suma 1.600 puntos extra a su casillero y aumenta la ventaja respecto al español.

“Me gustaría felicitar a mi equipo y a todos los que han venido hasta aquí en este día tan especial. Me han llevado a ser un mejor jugador, pero también una mejor persona”.

Además, Sinner se convirtió en el primer italiano de la historia que consigue ganar el torneo de Wimbledon.

En 2021, su compatriota Matteo Berretini ya había hecho historia al ser el primer italiano en llegar a la final del torneo londinense, pero en ella fue derrotado por el serbio Novak Djokovic.