Panamá, 17 de agosto del 2025

    TENIS

    Sinner derrota a Atmane y espera a Alcaraz o Zverev en la final de Cincinnati

    EFE
    Jannik Sinner clasificó a la final del ATP Masters 1000 de Cincinnati. EFE/EPA/MARK LYONS

    El italiano Jannik Sinner se clasificó este sábado para la final del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) al derrotar al francés Terence Atmane, número 136 del mundo y revelación del torneo, por 7-6 (4) y 6-2.

    Sinner, número 1 del mundo y defensor del título, espera en la final al ganador de la otra semifinal, que jugarán más tarde el español Carlos Alcaraz (2) y el alemán Alexander Zverev (3).

    Atmane, que había derrotado al estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo) en octavos de final y al danés Holger Rune (número 9) en cuartos, también plantó cara a Sinner en la semifinal disputada este sábado.

    El francés llevó el primer set al ‘tie-break’ tras defender su saque sin ceder un solo juego, pero Sinner impuso su ley en el desempate.

    Sinner, que este sábado cumple 24 años, pudo finalmente doblegar a Atmane en el segundo parcial, con una rotura que le situó con 3-1 y que allanó su camino a la final que selló al resto, con otro ‘break’ para el 6-2.

    El italiano definió la semifinal como un “reto muy duro” por jugar con un rival desconocido.

    “Ha vencido a jugadores increíbles en su camino a las semifinales, así que sabía que tenía que tener muchísimo cuidado. Mi mentalidad hoy estaba en un buen punto y siento que manejé muy bien las situaciones en la pista”, afirmó Sinner al finalizar el duelo.

    Pese a caer eliminado, Atmane dará un salto espectacular en el ranking ATP, situándose entre los 100 primeros por primera vez en su carrera.

    EFE

    Agencia de noticias


