Sinner derrota a Atmane y espera a Alcaraz o Zverev en la final de Cincinnati

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El italiano Jannik Sinner se clasificó este sábado para la final del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) al derrotar al francés Terence Atmane, número 136 del mundo y revelación del torneo, por 7-6 (4) y 6-2.

Sinner, número 1 del mundo y defensor del título, espera en la final al ganador de la otra semifinal, que jugarán más tarde el español Carlos Alcaraz (2) y el alemán Alexander Zverev (3).

Jannik Sinner will defend his title in Cincinnati! pic.twitter.com/5mofbFcS8G — US Open Tennis (@usopen) August 16, 2025

Atmane, que había derrotado al estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo) en octavos de final y al danés Holger Rune (número 9) en cuartos, también plantó cara a Sinner en la semifinal disputada este sábado.

El francés llevó el primer set al ‘tie-break’ tras defender su saque sin ceder un solo juego, pero Sinner impuso su ley en el desempate.

Sinner, que este sábado cumple 24 años, pudo finalmente doblegar a Atmane en el segundo parcial, con una rotura que le situó con 3-1 y que allanó su camino a la final que selló al resto, con otro ‘break’ para el 6-2.

📍Next Stop: The Final



World No. 1 and defending champion @janniksin is back in the #CincyTennis championship match! pic.twitter.com/XDK5tiOvU3 — ATP Tour (@atptour) August 16, 2025

El italiano definió la semifinal como un “reto muy duro” por jugar con un rival desconocido.

“Ha vencido a jugadores increíbles en su camino a las semifinales, así que sabía que tenía que tener muchísimo cuidado. Mi mentalidad hoy estaba en un buen punto y siento que manejé muy bien las situaciones en la pista”, afirmó Sinner al finalizar el duelo.

Pese a caer eliminado, Atmane dará un salto espectacular en el ranking ATP, situándose entre los 100 primeros por primera vez en su carrera.