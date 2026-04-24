Panamá, 24 de abril del 2026

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    Tenis

    Sinner: ‘El tenis necesita a Carlos Alcaraz y es mejor cuando está’

    Luego de su victoria en su debut en el Masters 1000 de Madrid ante Benjamin Bonzi, el italiano lamentó la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.

    EFE
    Sinner: ‘El tenis necesita a Carlos Alcaraz y es mejor cuando está’
    El tenista italiano Jannik Sinner durante su partido de la ronda de 64 del Mutua Madrid Open, disputado este viernes. EFE/ Chema Moya

    El italiano Jannik Sinner, que inició este viernes su andadura en el Masters 1.000 de Madrid con una victoria sobre el francés Benjamin Bonzi, analizó la decisión de Carlos Alcaraz de no jugar el torneo de Roma y después Roland Garros por una lesión y aseguró que el tenis “necesita” al español, que es “mejor cuando está”.

    Sinner, número uno del ránking mundial, tuvo que exigirse al máximo para su primer partido en Madrid. Se dejó un set ante Benjamin Bonzi, procedente de la fase previa, aunque al final ganó por 6-7(6), 6-1 y 6-4 y sumó su vigésima tercera victoria seguida en un torneo Masters 1000.

    Tras el partido, Sinner se enteró que Carlos Alcaraz, que no está en Madrid por una lesión en la muñeca derecha, había renunciado a jugar en Roma y en Roland Garros.

    “No sé si soy más favorito en París y Roma. El tenis necesita a Carlos y es mejor cuando está alrededor. Esto me hace mirar el cuadro y ver los partidos de diferente manera, aunque a Alcaraz sólo le hubiera visto en la final”, dijo Sinner, en conferencia de prensa.

    “Cuando eres joven, las lesiones puede pasar, pero creo que va a volver más fuerte que antes, aunque una lesión en la muñeca, que es una zona muy sensible, se puede complicar. Espero que vuelva bien. Creo que también es bueno que Carlos Alcaraz y su equipo hayan decidido parar y volver cuando esté competitivo. Supongo que su objetivo ahora será Wimbledon”, manifestó.

    El italiano desveló que ha mandado un mensaje a Alcaraz deseándole una pronta recuperación.

    “Le he enviado un mensaje deseándole una pronta recuperación porque es doloroso y muy triste para todo el mundo del tenis su ausencia”, confesó.

    En Madrid, Sinner ha podido disfrutar de la experiencia de conocer el Santiago Bernabéu por dentro y jugar un peloteo con Rafa Nadal y los futbolistas del Real Madrid Jude Bellingham y Thibaut Courtois en la pista de tierra batida montada para hacer entrenamientos voluntarios.

    “Ayer fue un día muy interesante. Pasé un rato muy agradable en la pista, fue increíble. Era la primera que iba al estadio y ver una pista fue un poco extraño aunque también algo único”, dijo Sinner, que reconoció que fue “agradable” conocer a Courtois y a Bellingham.

    “Desde un punto de vista personal son increíblemente humildes, pese a que llevan ya muchos años en la cima del deporte. Con Courtois pude hablar un poco más porque nos fuimos de aquí juntos y hablamos de diferentes cosas. Y volver a ver a Rafa fue también algo especial”, concluyó.

    EFE

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