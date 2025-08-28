Panamá, 28 de agosto del 2025

    US OPEN 2025

    Sinner gana cómodamente y se planta en tercera ronda

    EFE
    Sinner gana cómodamente y se planta en tercera ronda
    Jannik Sinner ganó cómodamente y avanzó a tercera ronda del US Open. EFE/EPA/SARAH YENESEL

    El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, pasó el rodillo este jueves en su partido contra el australiano Alexei Popyrin y se plantó en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, prolongando la defensa del título conquistado el año pasado.

    Swiatek: “El Abierto de EE.UU. está más enfocado en el entretenimiento y en el ‘show’”

    Tras solventar su primer partido en una hora y cuarenta minutos contra el checo Vit Kopriva, Sinner se impuso a Popyrin por 6-3, 6-2 y 6-2 en dos horas y un minuto.

    El italiano, ganador de cuatro ‘grandes’, dejó fuera del torneo a un Popyrin que sabe dar su mejor versión en las citas grandes. El australiano fue verdugo de Novak Djokovic en la tercera ronda del US Open 2024.

    Además, Popyrin había ganado el único precedente contra Sinner, aunque esa victoria se remontaba a Madrid 2021, antes de que el italiano se consolidara como uno de los mejores del mundo.

    Sinner, reciente campeón en Wimbledon y en el Abierto de Australia, tiene un reto enorme: convertirse en el primero en encadenar dos US Open consecutivos desde Roger Federer.

    Federer ganó cinco veces seguidas en Nueva York entre 2004 y 2008.

    Sinner todavía está lejos de esos números, pero suma 23 victorias consecutivas en los ‘grandes’ disputados en superficie rápida. En su carrera, solo ha perdido nueve partidos en esta superficie en torneos de Grand Slam.

    En la pista Arthur Ashe, Sinner disputó un partido muy sólido, sin conceder roturas a Popyrin. Hizo bueno un solitario ‘break’ en el segundo juego para llevarse el primer set (6-3) y solo sufrió en el segundo parcial, cuando anuló cuatro bolas de rotura con 3-2 en el marcador.

    Agresivo al resto, presionó a Popyrin y liquidó el duelo con dos 6-2 para blindar el pase a la tercera ronda.

    Le espera el canadiense Denis Shapovalov (n.º 29), que ganó por 7-6(6), 3-6, 7-6(4) y 6-3 al francés Valentin Royer (n.º 98).

    EFE

    Agencia de noticias


