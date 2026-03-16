Panamá, 16 de marzo del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    TENIS

    Sinner reduce la ventaja de Alcaraz en el ranking de la ATP

    Jannik Sinner recortó mil puntos a Carlos Alcaraz en el ranking ATP tras Indian Wells, mientras Daniil Medvedev regresó al top diez.

    EFE
    Jannik Sinner se coronó campeón del BNP Paribas Open en Indian Wells, California y le recortó 1,000 puntos a Carlos Alcaraz en el ranking ATP. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

    El italiano Jannik Sinner, ganador del torneo de Indian Wells, ha reducido en mil puntos la ventaja de Carlos Alcaraz al frente de la clasificación ATP, mientras que el ruso Daniil Medvedev, verdugo del español en semifinales, regresa al top diez.

    Alcaraz encabeza la lista con 13.550 puntos, mientras que Sinner acumula 11.400. El serbio Novak Djokovic se mantiene tercero con 5.370 por delante del alemán Alexander Zverev (4.905) y del italiano Lorenzo Musetti (4.365).

    El canadiense Felix Auger-Aliassime arrebata la octava posición al estadounidense Ben Shelton, ahora noveno, y Medvedev se sitúa décimo y saca del top diez al kazajo Alexander Bublik, en tanto que el español Alejandro Davidovich y el argentino Francisco Cerúndolo suben a los puestos 17 y 19, respectivamente.

    Sobresalen las doce plazas que pierde el británico Jack Draper (26) y el danés Holger Rune (28), así como el progreso del argentino Mariano Navone, que sube 18 (al 61) tras vencer el torneo Challenger de República Dominicana.

