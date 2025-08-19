Sinner se retira del dobles mixto tras su abandono en la final de Cincinnati

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El italiano Jannik Sinner no disputará el torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, previsto para este martes y miércoles en Nueva York, después de haberse retirado en la final del Masters 1000 de Cincinnati, según anunció la organización.

Sinner, número 1 del mundo en el ranking individual masculino, se retiró este lunes de la final de Cincinnati que disputaba con el español Carlos Alcaraz tras 23 minutos de partido y con el marcador 5-0.

El italiano explicó que no se había sentido bien en la víspera, con síntomas que empeoraron durante la noche. “Quise salir a la pista, pero no pude resistir más”, dijo.

US Open Mixed Doubles Update: Jannik Sinner has withdrawn from the Mixed Doubles event with an illness.



The team of Siniakova/Sinner is replaced by Danielle Collins/Christian Harrison. — US Open Tennis (@usopen) August 19, 2025

Sinner estaba emparejado con la checa Katerina Siniakova. Tomarán su lugar en el cuadro los estadounidenses Christian Harrison y Danielle Collins.

El ‘grande’ neoyorquino estrena un nuevo formato este año para su dobles mixto, que ha atraído la participación de grandes figuras, como el propio Alcaraz, emparejado con la británica Emma Raducanu.

El torneo se juega en sólo dos días, con partidos cortos, en la semana previa al inicio del cuadro y con un premio de 1 millón de dólares para la pareja ganadora.