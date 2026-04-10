Panamá, 10 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENIS

    Sinner sigue imparable y avanza a semifinales de MonteCarlo

    Jannik Sinner venció a Auger-Aliassime en Montecarlo, extendió su racha en Masters 1000 y se cita con Zverev en semifinales.

    EFE
    Sinner sigue imparable y avanza a semifinales de MonteCarlo
    Jannik Sinner venció a Felix Auger Aliassime por 6-3 y 6-4, alcanzando 20 triunfos seguidos en torneos Masters 1000 y clasificando a la semifinal del Abierto de MonteCarlo. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

    El italiano Jannik Sinner logró su vigésima victoria seguida en un torneo Masters 1000 al ganar en Montecarlo al canadiense Felix Auger Aliassime (6-3 y 6-4) y situarse en las semifinales, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev, que previamente superó al brasileño Joao Fonseca.

    El jugador de San Cándido, segundo del mundo, que puede asaltar la cima del ránking ATP si gana el evento monegasco, tardó una hora y 35 minutos.

    Se alejó de los contratiempos y las dificultades que se encontró contra el checo Tomas Machac en tercera ronda, ante el que perdió un set, y volvió a ser el tenista sólido, ganador de cuatro Grand Slam que arrolló al francés Ugo Humbert en el segundo tramo.

    Sin las facilidades que encontró frente al galo, el italiano recuperó la determinación y superó, por quinta vez seguida en ocho enfrentamientos, al canadiense Auger Aliassime, que ha llegado a ser cuartofinalista alguna vez en los nueve torneos de categoría Masters 1000.

    Pero al italiano le bastó un quiebre en cada set y estar firme con su servicio para cerrar el triunfo y elevar a veinte sus victorias consecutivas en torneos de este rango, con cuarenta sets ganados y solo no perdido, que une a los éxitos en París, Indian Wells y Miami.

    Sinner alcanzó su semifinal número 48 a nivel de circuito, la decimosexta en un Masters 1000 y la cuarta en tierra batida. Ahora espera a Zverev para situarse en otra final.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • El puente de las Américas será revisado por personal del Ejército de Estados Unidos. Leer más
    • Minsa cancela registro sanitario de 3 perfumes por contener activo nocivo para la salud. Leer más
    • Una Directora nacional mantenía bajo su supervisión a su cónyuge; Antai aplica sanciones. Leer más
    • Mayer Mizrachi cancela licitación para renovar la calle 50 por falta de recursos. Leer más
    • Becas Ifarhu 2026: calendario de entrega de documentos tras Semana Santa y errores que pueden hacerle perder el beneficio. Leer más
    • La decisión de Sabonge que cambió el Cuarto Puente y hoy pasa factura a la movilidad de Panamá. Leer más