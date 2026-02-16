Panamá, 16 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENIS

    Sinner vuelve con autoridad y avanza en Doha

    Jannik Sinner debutó con victoria sólida en Doha ante Tomas Machac y mostró solidez en su regreso, apuntando a un posible duelo final con Alcaraz.

    EFE
    Sinner vuelve con autoridad y avanza en Doha
    Jannik Sinner debutó en Doha venciendo al checo Tomas Machac por 6-1 y 6-4. EFE/EPA/JOEL CARRETT

    El italiano Jannik Sinner resolvió por la vía rápida su cruce de primera ronda en el torneo de Doha contra el checo Tomas Machac (6-1, 6-4), en su primer encuentro desde que perdió las semifinales del Abierto de Australia contra Novak Djokovic el pasado 30 de enero.

    +info

    Clausura 2026: CAI es un sólido líder; el Este tiene una batalla sin dueñoReal Madrid busca revancha ante un Benfica que sueñaBen Shelton salva tres match points para coronarse en Dallas

    Sinner, que coincide en este torneo de categoría 500 con Carlos Alcaraz, llegaba al partido sin haber perdido siquiera un set contra Machac en sus dos enfrentamientos anteriores. El de San Cándido rompió el primer servicio del checo, aunque le costó cuatro puntos de rotura hacerlo (2-0), y volvió a romper para ponerse 5-1 y dejar encarrilado el set, que cerró con su saque a la primera oportunidad.

    El número 2 del mundo no quería acumular cansancio innecesario de cara a las rondas finales del torneo. Sin embargo, en la segunda manga le costó más hacerse con la ventaja de saque, ya que Machac estaba más serio con su servicio.

    Sinner celebró mirando a la cámara la rotura que le dio el 3-2, en el primer punto de ‘break’ del que dispuso en el segundo set. Con cerca del 90% de los puntos ganados en su servicio, el italiano volvió a pisar el acelerador para cerrar el encuentro cuanto antes. Machac fue cometiendo cada vez más errores no forzados, hasta un total de 29.

    Con 5-3, a punto estuvo el número 2 del ranking ATP de conseguir una nueva rotura para llegar al final del encuentro, pero, después de desperdiciar tres puntos de partido, entendió que podía esperar y atacar desde su propio saque. Así, Sinner se impuso finalmente por 6-1 y 6-4.

    En la próxima ronda, octavos de final, Sinner se enfrentará al australiano Alexei Popyrin, que superó en su primer encuentro al catarí Mubarak Shannan Zayid por 6-0 y 6-2. El italiano no se cruzaría con Carlos Alcaraz hasta una hipotética final.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más