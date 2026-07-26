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    Tenis

    Sinner y Djokovic se ausentan del Masters 1000 de Montreal

    Este torneo también pierde al español Carlos Alcaraz por lesión.

    EFE
    Sinner y Djokovic se ausentan del Masters 1000 de Montreal
    Los tenistas Sinner y Djokovic en Wimbledon. EFE

    El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el serbio Novak Djokovic, octavo en el ránking de la ATP, no disputarán el Masters 1000 de Montreal (Canadá), programado del 1 al 13 de agosto.

    Sinner y Djokovic se suman a la ausencia por lesión del español Carlos Alcaraz, quien sigue con la recuperación de la lesión de muñeca que le mantiene fuera de las pistas desde mediados de abril y que le impidió jugar en Roland Garros y Wimbledon.

    “Tras sopesar cuidadosamente todos los factores junto con mi equipo, hemos tomado la difícil decisión de retirarme de Montreal. Nunca es fácil perderse un evento tan importante, pero creemos que esta es la decisión correcta para priorizar mi salud. Estoy decepcionado por no poder estar allí, pero espero volver en el futuro”, indicó Sinner en un comunicado, informa la ATP en su web.

    Sinner jugó su último partido el pasado día 12, cuando conquistó su segundo título de Wimbledon.

    En el caso de Djokovic, de 39 años, también ha estado ausente desde que perdió la semifinal ante Sinner en el grand slam de hierba.

    Tanto el italiano como el serbio ya se ausentaron del Masters 1000 de Canadá del pasado año, que se disputó en Toronto.

    Ambos jugadores están inscritos por ahora para el Abierto de Cincinnati (Estados Unidos), previsto del 8 al 23 de agosto, prólogo del Abierto de Estados Unidos, el último ‘major’ de la temporada, que se jugará del 31 de agosto al 13 de septiembre.

    La organización del torneo, que cada año alterna entre Toronto y Montreal, confirmó la lista oficial de participantes, que encabezan el alemán Alexander Zverev, campeón en Roland Garros, y el canadiense Félix Auger-Aliassime, números tres y cuatro del mundo.

    Del top diez de la ATP, también están el australiano Alex de Minaur (5), el estadounidense Ben Shelton (6), el ruso Daniil Medvedev (8), el italiano Flavio Cobolli (9) y el también norteamericano Taylor Fritz (10).

    Shelton fue el ganador del pasado año y también aspiran a repetir título Medvedev (2021) y el español Pablo Carreño Busta (2022).

    EFE

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