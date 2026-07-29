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    Competencia

    Slovan Bratislava avanza en Champions con Cristian Martínez y César Blackman

    El eslovaco avanzó a la tercera ronda de Champions League tras eliminar al Saburtalo.

    Humberto Cornejo
    Slovan Bratislava avanza en Champions con Cristian Martínez y César Blackman
    Cristian Martínez disputando su segundo partido con el Slovan Bratislava. Foto. Tomada de @skslovanbratislava

    El Slovan Bratislava, con los panameños Cristian Martínez y César Blackman en sus filas, continúa firme en su camino hacia la fase de grupos de la UEFA Champions League, luego de superar la segunda ronda de clasificación ante el FC Saburtalo Tbilisi de Georgia.

    El conjunto eslovaco selló su clasificación este martes tras empatar 1-1 en el partido de vuelta, resultado que le permitió avanzar con un marcador global de 3-1. La ventaja había sido construida en el duelo de ida, disputado el pasado 21 de julio, cuando el Slovan se impuso 2-0 con anotaciones de Andraž Šporar y Alasana Yirajang.

    En el encuentro de vuelta, César Blackman volvió a ser titular y disputó los 90 minutos. El lateral panameño recibió tarjeta amarilla al minuto 36. Por su parte, Cristian “Fulo” Martínez también arrancó desde el once inicial y estuvo en cancha durante 63 minutos, antes de ser sustituido por Rahim Ibrahim.

    Con la clasificación asegurada, el Slovan Bratislava se medirá en la tercera ronda preliminar al Mjällby AIF de Suecia, equipo que avanzó tras eliminar al Lincoln Red Imps de Gibraltar con un marcador global de 3-0. El partido de ida de la serie está programado para el próximo martes 4 de agosto.

    Los futbolistas panameños llegan a esta fase en un buen momento con el conjunto eslovaco. El pasado fin de semana, el Slovan inició su participación en la Superliga de Eslovaquia con una goleada 4-0 sobre el Banská Bystrica, en un partido donde Martínez hizo su debut oficial con el club, mientras que Blackman fue titular y aportó una asistencia.

    Martínez, de 29 años, llegó al Slovan Bratislava procedente del Ironi Kiryat Shmona de Israel y firmó un contrato por tres temporadas. El mediocampista fue uno de los jugadores más destacados de Panamá durante la Copa Mundial 2026, donde disputó como titular los tres encuentros de la selección nacional.

    Ahora, ambos panameños volverán a la acción el sábado 1 de agosto, cuando el Slovan Bratislava reciba al Podbrezová por la segunda jornada de la liga eslovaca en el estadio Tehelné pole.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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