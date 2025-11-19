‘Solo vine a felicitar a Panamá’: Bolillo Gómez tras el 3-0 en el Rommel Fernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez felicitó a la Selección de Panamá tras la derrota 3-0 de El Salvador en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Al ser consultado sobre los cambios y la estrategia para el partido, Bolillo fue directo al señalar que solo asistió para cumplir.

“Solo vine a felicitar a Panamá. Van a hacer un mejor Mundial que en 2018. Tienen un equipo con mucha experiencia”, afirmó Gómez durante la breve conferencia de prensa.

“No quiero hablar nada de El Salvador, me disculpan los periodistas salvadoreños. Un abrazo para todos”, agregó.

Con este resultado, Panamá logró la clasificación de forma directa al sumar 12 puntos, ya que Surinam cayó 3-1 ante Guatemala en El Trébol.