Panamá, 19 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PANAMÁ 3 - EL SALVADOR 0

    ‘Solo vine a felicitar a Panamá’: Bolillo Gómez tras el 3-0 en el Rommel Fernández

    Humberto Cornejo
    En la foto, el director técnico de El Salvador, Hernán Darío Gómez. LP Anel Asprilla

    El director colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez felicitó a la Selección de Panamá tras la derrota 3-0 de El Salvador en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

    +info

    Panamá se clasifica a la Copa Mundial de Fútbol 2026

    Al ser consultado sobre los cambios y la estrategia para el partido, Bolillo fue directo al señalar que solo asistió para cumplir.

    “Solo vine a felicitar a Panamá. Van a hacer un mejor Mundial que en 2018. Tienen un equipo con mucha experiencia”, afirmó Gómez durante la breve conferencia de prensa.

    “No quiero hablar nada de El Salvador, me disculpan los periodistas salvadoreños. Un abrazo para todos”, agregó.

    Con este resultado, Panamá logró la clasificación de forma directa al sumar 12 puntos, ya que Surinam cayó 3-1 ante Guatemala en El Trébol.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

