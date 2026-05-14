Umecit desafía a Plaza Amador: Óscar Becerra habla del camino hacia la final del Clausura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Umecit y Óscar Becerra desafían al bicampeón Plaza Amador en la semifinal de vuelta este viernes en el COS Sports Plaza.

El colombiano Óscar Leo Becerra atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. A sus 32 años, el delantero se ha convertido en una de las principales figuras de Umecit FC y ahora está a las puertas de disputar una final en el fútbol panameño.

Luego de marcar uno de los goles en el empate 2-2 frente al bicampeón Plaza Amador en la semifinal de ida del Torneo Clausura 2026, Becerra habló tras un entrenamiento realizado en la cancha del estadio Futuras Promesas, ubicado en el Instituto Bilingüe Internacional de Panamá, donde dejó claro que el grupo mantiene intacta la ilusión de hacer historia.

“Contento porque se está luchando por lo que nos planteamos a principio de torneo. Paso a paso hemos sido un poco más fuertes y ahí está el resultado de todo lo que se ha trabajado desde el día uno”, expresó el atacante.

Becerra suma siete goles en 17 partidos con la camiseta umecista y ha sido una pieza importante en la campaña del equipo dirigido por Julio Infante. El delantero cuenta con una amplia trayectoria internacional tras militar en República Dominicana con Atlético Pantoja, Moca FC y Atlántico FC, además de pasos por Yaracuyanos de Venezuela, Boyacá Chicó de Colombia y Real Tomayapo de Bolivia.

Ahora, en Panamá, se encuentra ante una oportunidad especial.

“En lo personal son metas que uno se traza. No es solo venir al club o jugar. Primero era clasificar y ahora estamos en semifinales. Queremos llegar a la final y las finales no hay que jugarlas, hay que ganarlas”, comentó.

El atacante destacó el trabajo colectivo que ha llevado a Umecit a competir de igual a igual contra el actual campeón de la LPF. En la temporada, el conjunto universitario ya derrotó 1-0 a Plaza Amador en la jornada 2 y posteriormente empató 2-2 en la fecha 15. El duelo del pasado domingo en el Muquita Sánchez volvió a terminar igualado, dejando todo abierto para el encuentro de vuelta de este viernes en el COS Sports Plaza, donde se definirá al primer finalista del Clausura 2026.

Pese a que Plaza Amador llegaba como favorito por su condición de bicampeón, Becerra considera que Umecit ha demostrado personalidad en momentos decisivos.

“Somos conscientes de la magnitud que representa Plaza en la liga. Pero aquí no es tema de nombres, somos hombres y hay un grupo que tiene hambre de ganar y quiere hacer las cosas bien para llegar a esa final”, afirmó.

El colombiano también habló sobre el ambiente que espera en el COS Sports Plaza, donde la mayoría de la afición apoyará al conjunto placino.

“Es motivante ver gente en la tribuna, más allá de que sea el equipo rival. Aunque a veces haya comentarios incómodos, eso hace más lindo el fútbol y siempre es bueno jugar con estadios llenos”, señaló.

Becerra además elogió el crecimiento del fútbol panameño y reconoció que la liga superó sus expectativas.

“Es un fútbol muy competitivo, que sobrepasó mis expectativas. Panamá ha crecido mucho en los últimos años y la selección también lo está demostrando. Hay jugadores muy competitivos y pocos extranjeros en la liga, así que venir y sobresalir haciendo goles es gratificante”, explicó.

Sobre el arbitraje en el fútbol panameño, el atacante reconoció que las equivocaciones forman parte del juego, aunque considera que la implementación del VAR ayudaría a reducir errores.

“Son situaciones que a nosotros se nos salen de las manos. Creo que con el VAR se corregirían muchas cosas, pero los árbitros también son humanos y toca asimilarlo”, concluyó.